Настоящая скандалистка: известный продюсер раскрыл правду о характере Могилевской и ее мужа

Известный украинский продюсер Геннадий Витер откровенно рассказал о своем отношении к Наталье Могилевской. Он поделился неожиданными подробностями о сложном характере певицы, а также рассказал, какой она бывает дома рядом со своим любимым мужем.

Геннадий и Наталья знакомы уже много лет. В новом интервью для проекта"Наедине с Гламуром" продюсер признался, что работать со звездой бывает непросто. По его словам, у артистки очень сильный характер, и она всегда настаивает на своем. Однако именно эта внутренняя сила помогает ей добиваться успеха и удерживать внимание любой публики.

Наташа – это моя любовь. Скандалистка! Если Наташе что-то не нравится, она готова пробить эту броню. Но с ней всегда можно договориться. Она уважает людей и хочет такого же уважения к себе. Она труженица. Какой бы ни была аудитория в зале, даже если она "мертвая", выходит Могилевская, захватывает эту аудиторию, и она выполняет ее команды. Она невероятная артистка,

– признался Витер.

Могилевская с дочерьми / фото из инстаграма

Однако за пределами сцены Могилевская совсем другая. Продюсер искренне восхищается тем, как материнство изменило звезду. Он считает, что именно появление детей стало главной наградой в жизни певицы. Не обошел вниманием Геннадий и загадочного избранника Натальи.

Сейчас в ее жизни главная награда! Она стала мамой двух невероятных дочерей. Всю свою любовь, которую она накапливала и хранила в себе, ей есть кому отдать. У нее очень хороший муж! Она настолько любит свою семью, настолько гордится ею, что этой любви хватит на многих людей,

– трогательно добавил продюсер.

Муж Натальи Могилевской / фото Главком

Напомним, что Наталья Могилевская тщательно скрывает своего возлюбленного от публики. Известно лишь, что мужа зовут Валентин и он не является публичным лицом. Вместе супруги воспитывают двух приемных дочерей – Мишель и Софию, которых певица удочерила в начале полномасштабного вторжения.