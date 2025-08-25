Лидия Таран много лет была успешной и популярной ведущей на украинском телевидении. После начала полномасштабной войны она исчезла из публичного пространства, а затем стало известно, что журналистка покинула Украину.

Родители телеведущей ранее также имели связи с журналистикой, ведь работали в этой сфере. В школьные годы Лидия печатала первые заметки в газете "Советская Украина", а вот профессиональной журналистикой она занялась в 17 лет. Таран училась в Институте журналистики КНУ им. Т. Шевченко. Как развивалась карьера ведущей, что известно о личной жизни и где она сейчас, узнавайте в материале Show24.

От радио до телевидения: как развивалась карьера Таран?

Первый опыт в журналистике Лидия получала ведущей в информационно-развлекательных программах на радио "Проминь" и ведущей новостей на радио "Довира". С 1995-1998 была редактором и ведущей программ на некоторых радиостанциях. С 1998 года перешла на телевидение и успешно прошла пробы на "Новом канале".

Лидия Таран в студенческие годы / Фото из открытых источников

Впоследствии стала телеведущей спортивных новостей, о чем раньше очень сильно мечтала. С 2005 года начала работать на "5 канале", а через 4 года – на "1+1". Таран также вела развлекательную программу "Я люблю Украину", а также была и непосредственной участницей в нескольких шоу: "Танцую для тебя", "Красота по-украински", "И придет любовь".

Лидия Таран – ведущая программы "Я люблю Украину" / Фото из открытых источников

Кроме того, журналистка также получала награды за свою деятельность – статуэтка "Телетриумф" в номинации "Ведущий информационной программы" и еще одну статуэтку за несколько лет в номинации "Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы".

Личная жизнь – свободно ли сердце телеведущей?

В жизни Лидии был этап, когда у нее завязались отношения с Андреем Доманским. В течение пяти лет пара жила в гражданском браке. В 2007 году телеведущая родила дочь Василису, а уже в 2010 – союз распался. Ранее Таран вспоминала, что им тогда не хватило мудрости и честности, но все, что не делается – к лучшему.

Андрей Доманский и Лидия Таран / Фото издания t1.ua

Ранее мы писали о бегстве Андрея Доманского из Украины и его любви к пророссийским нарративам.

Сегодня экс-влюбленные не общаются, а вот в коммуникацию отца и дочери журналистка не вмешивается.

Василисе почти 18 лет. Она уже взрослая, чтобы как-то самой организовать свое общение с отцом так, как они хотят. Я не медиатор, это же не маленький ребенок, которым надо управлять. Это уже абсолютно их отношения вдвоем. Я к этому не причастна. Это если бы она еще маленькая была, что-то надо согласовывать, а сейчас уже нет,

– объяснила знаменитость.

Лидия Таран с дочерью / Фото из инстаграма ведущей

Сегодня сердце телеведущей свободно. Она сосредоточена на работе, поэтому не уверена, готова ли посвящать время другому человеку.

Где сейчас Лидия Таран?

После начала большой войны журналистка с дочкой уехали за границу, а именно – во Францию. В 2024 году ведущая закончила обучение во французском вузе и получила диплом магистра по стратегии коммуникации. Сегодня она работает корреспондентом. Как рассказывала сама Таран, она пытается иностранному сообществу раскрыть темы украинских медиа и франко-украинских событий во Франции. Все это необходимо для того, чтобы построить мосты дружбы между народами.

Василиса, дочь Лидии, в этом году поступила в один из лучших вузов Европы по политическим наукам, социологии, экономики и международных отношений – Science Po campus Paris.

Лидия Таран с дочерью / Фото из инстаграма ведущей

Кроме того, девочка является заядлой пластункой. Она ездила в Украину, где выходила на митинги с другими людьми. А свои плакаты писала на французском языке, чтобы потом это можно было показать французам.

Да и сама телеведущая время от времени приезжает в Украину, ведь здесь у нее остались мама, брат и другие члены семьи.