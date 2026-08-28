Люкс ФМ раскрыл имена еще 10 звезд, которые будут бороться за премию "Золотая вишня"

Осень обещает быть максимально жаркой, ведь до главной музыкальной вечеринки года остается все меньше времени. Организаторы Люкс ФМ Awards порадовали меломанов именами еще десяти топовых артистов, которые выйдут на сцену Дворца спорта. Это событие соберет главных хитмейкеров страны, чьи треки ежедневно звучат в наших наушниках и взрывают тренды TikTok.

Уже 4 октября 2026 года Дворец спорта в Киеве соберет сливки украинского шоу-бизнеса. Именно тогда состоится первая масштабная церемония награждения от популярной радиостанции, на которой артисты получат свою заветную награду "Золотая вишня".

К звездному лайнапу присоединилась новая десятка исполнителей с совершенно разными музыкальными стилями и историями. Среди них – DOROFEEVA, PARFENIUK, GROSU, Иван Люленов, Victoria Niro, CHEEV, Алена Омаргалиева, Никита Киселев, Виталий Козловский и KRISTONKO.



Номинанты Люкс ФМ Awards / Фото Люкс ФМ

Что известно о премии

Мы хотели собрать артистов, чьи песни по-настоящему живут вместе с нашими слушателями: звучат в наушниках, машинах, на вечеринках и, конечно, в эфире Люкс ФМ,

– Евгений Фешак, продюсер радиостанции.

Продюсер Люкс ФМ признается, что главная цель премии – создать крутой вайб без скучного официоза. Это будет вечер, где кумиры и их преданные фанаты смогут кайфовать в одной атмосфере.

Он также добавил, что состав номинантов обещает быть очень сильным, но все карты еще не раскрыты.

Почему ждать от звездной вечеринки

Гостей мероприятия ждут не только живые выступления любимых исполнителей, но и яркие шоу-номера и неожиданные коллаборации. Организаторы обещают много юмора, топовые хиты и атмосферу самой громкой тусовки этой осени. Следующую порцию горячих подробностей обещают обнародовать уже в ближайшую пятницу.

На данный момент известны имена уже 15 артистов, которые зажгут сцену Дворца спорта. Ранее мы рассказывали о первых номинантах премии "Люкс FM Awards".