Вже 4 жовтня 2026 року Палац спорту в Києві збере вершки українського шоубізнесу. Саме тоді відбудеться перша масштабна церемонія нагородження від популярної радіостанції, де артисти отримають свою омріяну відзнаку "Золота вишня".

До зіркового лайнапу приєдналася нова десятка виконавців з абсолютно різними музичними стилями та історіями. Серед них – DOROFEEVA, PARFENIUK, GROSU, Ivan Liulenov, Victoria Niro, CHEEV, Alena Omargalieva, Нікіта Кісельов, Віталій Козловський та KRISTONKO.



Номінанти Люкс ФМ Awards / Фото Люкс ФМ

Що відомо про премію

Ми хотіли зібрати артистів, чиї пісні реально живуть разом із нашими слухачами: звучать у навушниках, машинах, на вечірках і, звичайно, в ефірі Люкс ФМ,

– Євген Фешак, продюсер радіостанції.

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Продюсер Люкс ФМ зізнається, що головна мета премії – створити крутий вайб без нудного офіціозу. Це буде вечір, де кумири та їхні віддані фанати зможуть кайфонути в одній атмосфері.

Він також додав, що компанія номінантів виходить дуже сильною, але всі карти ще не розкриті.

Чого чекати від зіркової вечірки

На гостей івенту чекають не лише живі виступи улюблених виконавців, а й яскраві шоу-номери та несподівані колаборації. Організатори обіцяють багато гумору, топові хіти та атмосферу найгучнішої тусовки цієї осені. Наступну порцію гарячих подробиць обіцяють злити вже найближчої п'ятниці.

Наразі відомі імена вже 15 артистів, які запалять сцену Палацу спорту. Раніше ми розповідали про перших номінантів премії Люкс ФМ Awards.