Мадонна надела шапку-ушанку с советской символикой и возмутила украинцев

Американская певица Мадонна поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Но ее новые фотографии заставили пользователей усомниться в истинной позиции артистки.

На своей странице в инстаграме Мадонна опубликовала серию фото, на которых позирует в шапке-ушанке. На головном уборе – красная звезда с серпом и молотом.

К слову Амбассадор United24 Миша Коллинз шокировал заявлением об оккупантах: "Я не ненавижу Россию или русских"

Певица рассказала, что посетила резиденцию для художников в Великобритании. Организатором резиденции является Трейси Эмин – она приглашает молодых художников со всего мира приезжать и проживать в заведении несколько месяцев.



Мадонна / Фото из инстаграма Мадонны

Среди участников резиденции – россиянки Елизавета Залиева и Оля Австрейх, пишет NV. Фото с ними Мадонна также опубликовала.



Мадонна с россиянками / Фото из инстаграма Мадонны

Украинские поклонники Мадонны возмущены этим сообщением и фотографиями, особенно советской символикой в профиле мировой звезды.

Позиция знаменитости, которая борется за права человека, кажется непоследовательной на фоне этих кадров. Ведь в СССР людей пытали и убивали, выстроив диктаторский режим. Об этом украинцы напомнили Мадонне в комментариях.

"Ты всегда была революционеркой – человеком, который громко и бесстрашно выступает за права человека. Поэтому так больно видеть тебя в шапке СССР во время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и подавляя, унижая и отрицая права";

"Символ оккупантов, который вы носите на шляпе, абсолютно неприемлем. Это не весело, не мода, не признак "загадочной русской души";

"Сколько людей было убито в Советском союзе?"

"В заметке двойные стандарты – желание не делиться ненавистью и убийствами и одновременно поддержка режима".

Отметим, Мадонна довольно часто выбирала именно украинские бренды – стильные и уникальные. Она надевала шляпы Руслана Багинского, а недавно снялась в фотосессии в мини-платье бренда Zhilyova Nina, сообщали на их странице.

Ранее Мадонна поддерживала Украину

В начале полномасштабного вторжения артистка выступила в поддержку Украины. Она призвала участвовать в инициативах, делилась снимками войны, а во время концертов брала в руки сине-желтый флаг.

В июне 2024 года Мадонна поддержала глобальный саммит мира, состоявшийся в Швейцарии. Она часто подчеркивала, что выступает за мир во всем мире.