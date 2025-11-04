Мадонна выходит замуж за 29-летнего футболиста, который ей тайно сделал предложение, – СМИ

Мадонна, которая летом отметила свой 67 день рождения, готовится к новому важному празднованию, как утверждают инсайдеры. Поговаривают, что певица тайно обручилась и вскоре будет праздновать свадьбу.

Предложение ей сделал 29-летний футболист Аким Моррис. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание RadarOnline.

Он (Аким – 24 Канал) принес настоящее ощущение спокойствия и позитива в жизнь Мадонны. Он зрелый, уважительный, и она говорит, что он показал ей больше настоящей силы и стабильности, чем кто-либо, с кем она была – даже ее бывшие мужья,

– рассказал инсайдер.

Для справки! Певица познакомилась с футболистом в 2022 году во время съемки для журнала Paper Magazine. Они начали встречаться после того, как Мадонна разошлась с боксером Джошем Поппером в прошлом году. Еще с лета исполнительница довольно часто публикует фото с Акимом на своей странице в инстаграме. Также это делает и сам Моррис. В январе даже появились слухи, что Мадонна выходит замуж за спортсмена из-за фото с бриллиантовым кольцом во время новогодней поездки в Токио.

Источники из близкого окружения пары предполагают, что свадьбу они отметят до конца года. Для празднования они рассматривают Италию, Португалию или свое поместье в Ист-Хэмптоне, Нью-Йорк.

Инсайдер добавил, что пара планирует заключить брачный контракт.

В то же время ни Мадонна, ни Аким Моррис пока эту информацию официально не подтверждали.

С кем Мадонна состояла в браке?