От Ханны Монтаны до мировой звезды: как в начале карьеры выглядела Майли Сайрус

Майли Сайрус известная американская певица и лауреат Грэмми. Она является одной из самых успешных примеров детей-звезд, которым удалось построить успешную карьеру и во взрослом возрасте. И сейчас артистка продолжает развиваться и выпускать хиты.

Майли Сайрус экспериментирует в музыке, каждый раз пробует что-то новое, а потому запоминается и не теряет популярности. 24 Канал покажет, как артистка выглядела еще на старте своей карьеры.

К слову Он больше не актер: где сейчас главный герой фильма "Один дома 3"

Настоящее имя Майли Сайрус – Дестини-Гоуп Сайрус. Она является дочерью известного кантри-певца Билли Рэя Сайруса, поэтому с детства привыкла к вниманию прессы и публики.



Майли Сайрус в детстве / Фото из инстаграма Майли Сайрус

В 2001 году ее отец снимался в сериале, а потом как-то взял ее на постановку Mamma Mia в Королевском театре. Посмотрев на постановку, Майли решила, что хочет стать актрисой. Она начала учиться пению и актерскому мастерству в Торонто.

Ее первое появление на экране было в роли девочки Кайли в одном из эпизодов сериала Doc. В 2003 году Майли дебютировала в кино с ролью девочки Рути в фильме Тима Бертона "Большая рыба".



Майли Сайрус в кино / Кадр из фильма

Но мировую известность Майли Сайрус получила после съемок в сериале "Ханна Монтана" (2006), где сыграла главную роль Майли Стюарт. Также она записала к шоу два саундтрека, а уже в следующем году подписала контракт с музыкальным лейблом и начала сольную карьеру.



Майли Сайрус на съемках "Ханны Монтаны" / Фото IMDb



Майли Сайрус / Фото из инстаграма Майли Сайрус

В 16 лет Майли Сайрус выпустила первый сольный альбом Breakout,, который стал очень успешным. Она продолжала и сниматься в кино, и писать новую музыку. Ранние отношения тоже влияли на ее образ. Когда ее роман с Ником Джонасом завершился, Майли покрасилась в темный цвет.

Когда мы встречались, Ник хотел, чтобы я сделала мелирование – и я это сделала. А потом, когда мы разошлись, я сказала: "Хочу покрасить волосы в черный – я не хочу выглядеть красиво, я хочу выглядеть жестко". Я бунтовала против всего, чем Ник хотел, чтобы я была. А потом я сказала: "Я должна побыть сама и просто понять, кто я на самом деле",

– вспоминала звезда.



Майли Сайрус в 2009 / Фото Getty Images

В 2010 году она выпустила еще один альбом, который был воспринят по-разному. Он стал началом перехода Майли Сайрус от ребенка-звезды к взрослой личности. Публика неоднозначно воспринимала то, как Майли отходит от невинности и нежного образа.

Майли Сайрус – Can't Be Tamed: смотрите видео онлайн

Но уже через три года артистка вернулась с хитами и обновленным откровенным и провокационным образом. Клип Wrecking Ball, где она качалась обнаженной на шаре, стал для многих фанов Ханны Монтаны настоящим шоком. Это однозначно дистанцировало певицу от старого стиля, навязанного Disney, – она предстала совсем другой.

С 11 лет мне говорили: "Ты поп-звезда! Это значит, что ты должна быть блондинкой, иметь длинные волосы и носить блестящие обтягивающие вещи". Меня заставляли выглядеть как кто-то, кем я не была, что повлекло дисморфию тела. Потому что меня так долго ежедневно делали красивой, а когда я не была в шоу, то думала: "Кто я, в черта, такая?"

– говорила Майли Сайрус

Майли Сайрус – Wrecking Ball: смотрите видео онлайн

Майли Сайрус – одна из тех артисток-детей, которым удалось построить успешную карьеру во взрослом возрасте. В 2023 году она выпустила новую пластинку Endless Summer Vacation, а за трек Flowers получила свое первое Грэмми. На этом певица не останавливается. В новом фильме "Аватар 3" прозвучит ее песня.