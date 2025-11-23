Від Ханни Монтани до світової зірки: як на початку кар'єри виглядала Майлі Сайрус

Майлі Сайрус – відома американська співачка та лауреатка Греммі. Вона є однією з найуспішніших прикладів дітей-зірок, яким вдалося побудувати успішну кар'єру і в дорослому віці. І зараз артистка продовжує розвиватися й випускати хіти.

Майлі Сайрус експериментує в музиці, щоразу пробує щось нове, а тому запам'ятовується і не втрачає популярності. 24 Канал покаже, як артистка виглядала ще на старті своєї кар'єри.

До слова Він більше не актор: де зараз головний герой фільму "Сам удома 3"

Справжнє ім'я Майлі Сайрус – Дестіні-Гоуп Сайрус. Вона є донькою відомого кантрі-співака Біллі Рея Сайруса, тож змалку звикла до уваги преси та публіки.



Майлі Сайрус у дитинстві / Фото з інстаграму Майлі Сайрус

У 2001 році її батько знімався у серіалі, а згодом якось взяв її на постановку Mamma Mia у Королівському театрі. Подивившись на постановку, Майлі вирішила, що хоче стати акторкою. Вона почала навчатися співу й акторської майстерності в Торонто.

Її перша поява на екрані була в ролі дівчинки Кайлі в одному з епізодів серіалу Doc. У 2003 році Майлі дебютувала в кіно з роллю дівчинки Руті у фільмі Тіма Бертона "Велика риба".



Майлі Сайрус у кіно / Кадр з фільму

Та світову популярність Майлі Сайрус здобула після зйомок у серіалі "Ханна Монтана" (2006), де зіграла головну роль Майлі Стюарт. Також вона записала до шоу два саундтреки, а вже наступного року підписала контракт з музичним лейблом і почала сольну кар'єру.



Майлі Сайрус на зйомках "Ханни Монтани" / Фото IMDb



Майлі Сайрус / Фото з інстаграму Майлі Сайрус

У 16 років Майлі Сайрус випустила перший сольний альбом Breakout, що став дуже успішним. Вона продовжувала і зніматися в кіно, і писати нову музику. Ранні стосунки теж впливали на її образ. Коли її роман з Ніком Джонасом завершився, Майлі пофарбувалась у темний колір.

Коли ми зустрічалися, Нік хотів, щоб я зробила мелірування – і я це зробила. А потім, коли ми розійшлися, я сказала: "Хочу пофарбувати волосся в чорний – я не хочу виглядати красиво, я хочу виглядати жорстко". Я бунтувала проти всього, чим Нік хотів, щоб я була. А потім я сказала: "Я повинна побути сама і просто зрозуміти, хто я насправді",

– пригадувала зірка.



Майлі Сайрус у 2009 / Фото Getty Images

У 2010 році вона випустила ще один альбом, який був сприйнятий по-різному. Він став початком переходу Майлі Сайрус від дитини-зірки до дорослої особистості. Публіка неоднозначно сприймала те, як Майлі відходить від невинності та ніжного образу.

Майлі Сайрус – Can't Be Tamed: дивіться відео онлайн

Та вже через три роки артистка повернулась з хітами та оновленим відвертим і провокативним образом. Кліп Wrecking Ball, де вона гойдалась оголеною на кулі, став для багатьох фанів Ханни Монтани справжнім шоком. Це однозначно дистанціювало співачку від старого стилю, нав'язаного Disney, – вона постала зовсім іншою.

З 11 років мені казали: "Ти поп-зірка! Це означає, що ти повинна бути блондинкою, мати довге волосся і носити блискучі обтислі речі". Мене змушували виглядати як хтось, ким я не була, що спричинило дисморфію тіла. Бо мене так довго щодня робили гарною, а коли я не була в шоу, то думала: "Хто я, в біса, така?"

– казала Майлі Сайрус

Майлі Сайрус – Wrecking Ball: дивіться відео онлайн

Майлі Сайрус – одна з тих артисток-дітей, яким вдалося побудувати успішну кар'єру в дорослому віці. У 2023 році вона випустила нову платівку Endless Summer Vacation, а за трек Flowers отримала своє перше Греммі. На цьому співачка не зупиняється. У новому фільмі "Аватар 3" прозвучить її пісня.