Как сейчас выглядит первый "Холостяк" – Максим Чмерковский, который стал многодетным отцом

Максим Чмерковский стал первым холостяком на украинской версии проекта. Он понравился многим зрителям, однако построить отношения с победительницей шоу ему не удалось.

В финале танцовщик выбрал Александру Шульгину. Пара встречалась несколько месяцев, а тогда Максим вернулся в США. А в 2016 году он женился на австралийской танцовщице Пете Маргатройд. Узнавайте в материале 24 Канала, чем Чмерковский занимается сейчас и как изменился со времени участия в проекте "Холостяк".

Как сейчас выглядит Максим Чмерковский?

Сегодня супруги воспитывают трех сыновей – Шай, Рио и Милан Максим. Самый младший мальчик родился в июле 2024 года.

Максим Чмерковский с сыновьями / Фото из инстаграма хореографа

Интересно, что ранее Чмерковский говорил, что считает участие в проекте "Холостяк" "самой большой ошибкой в жизни". Мужчине не понравилось то, что он должен был обниматься и целоваться с разными девушками и при этом построить серьезные отношения с одной.

Я не мог понять: если я в конце кого-то выберу, начнется любовь, будут отношения, то через 2 – 3 месяца я с ней буду сидеть и смотреть шоу, в котором переобнимал и перецеловал весь состав,

– говорил Чмерковский.

Макс Чмерковский и Александра Шульгина на шоу "Холостяк" / Скриншот с видео

Но у судьбы были другие планы, ведь свела его с Петой. Однажды, когда пара была уже почти год вместе, танцовщик заявил любимой, что им надо разойтись. Эти слова разбили Пете сердце, ведь она не понимала, что произошло.

Родители и брат Макса очень резко отреагировали на его решение порвать с Петой. Отец и брат называли танцовщика "дураком", а мать вообще больше месяца не говорила с сыном.

Чмерковский пытался исправить ситуацию и надеялся, что девушка не влюбится в кого-то другого.

Максим Чмерковский со своей женой: смотрите видео онлайн

Еще до празднования свадьбы у пары родился сын. Через полгода танцоры наконец поженились – сначала в мэрии Нью-Йорка, а затем в роскошном замке.

Сегодня бывший холостяк проживает хорошую и счастливую жизнь. Рядом – любимая жена и аж трое сыновей. На фото и видео они все всегда улыбаются. Чмерковский продолжает заниматься любимым делом – танцами, что демонстрирует в своих соцсетях.

Максим Чмерковский / Фото из инстаграма танцовщика

