"Уже почти неделю молчу": MamaRika сообщила о проблемах с голосом

Певица MamaRika сообщила о проблемах с голосом. Артистка рассказала, что из-за болезни уже несколько дней практически не может говорить и вынуждена дать голосовым связкам время на восстановление.

Об этом исполнительница сообщила в инстаграме.

По словам MamaRika, она подхватила вирусную инфекцию, которая негативно повлияла на голосовые связки. Из-за этого певице пришлось почти полностью отказаться от разговоров и беречь голос. Артистка отметила, что сейчас ей сложно даже просто говорить, поэтому она будет продолжать молчать, пока не почувствует улучшение.

Как оказалось, я где-то подхватила вирусняк, который поражает голосовые связки. Поэтому уже почти неделю молчу и буду молчать дальше, пока не станет легче говорить, потому что сейчас мне это дается с трудом,

– поделилась MamaRika.

Незадолго до этого она успела выступить в Праге. Сейчас певица все еще находится за границей – MamaRika отправилась отдыхать на Крит. В настоящее время певица пытается восстановить силы и проводит время в более спокойном режиме. Исполнительница надеется, что отдых у моря и отсутствие лишней нагрузки помогут ей быстрее вернуться к нормальному самочувствию.

MamaRika сообщила о проблемах с голосом / Скриншот из Instagram-сторис

К слову, недавно о проблемах с голосовыми связками рассказывала и певица Надя Дорофеева.