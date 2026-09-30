Про своє самопочуття виконавиця повідомила в інстаграмі.

За словами MamaRika, вона підхопила вірусну інфекцію, яка негативно вплинула на голосові зв'язки. Через це співачці довелося майже повністю відмовитися від розмов і поберегти голос. Артистка зазначила, що наразі їй складно навіть просто говорити, тому вона продовжуватиме мовчати, доки не відчує покращення.

Як виявилося, я десь хапанула вірусняк, який вражає голосові зв'язки. Тому вже майже тиждень мовчу і далі буду, поки не стане легше говорити, бо зараз мені прям це дається складно,

– поділилася MamaRika.

Незадовго до цього MamaRika встигла виступити у Празі. Наразі співачка все ще перебуває за кордоном – вона вирушила на відпочинок до Криту. Зараз співачка намагається відновитися та проводить час у спокійнішому режимі. Виконавиця сподівається, що відпочинок біля моря та відсутність зайвого навантаження допоможуть їй швидше повернутися до нормального самопочуття.

MamaRika повідомила про проблеми з голосом / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно про проблеми з голосовими зв'язками розповідала й співачка Надя Дорофєєва.