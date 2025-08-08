Маргарита Сичкарь со слезами на глазах вышла на связь и рассказала о последствиях атаки
- Дом Маргариты Сичкарь пострадал от ночной российской атаки.
- В соседних домах также зафиксированы повреждения: выбиты окна и снесены заборы и крыши.
Утром стало известно, что дом бывшего ресторатора Маргариты Сичкарь пострадал в результате ночной российской атаки. Враг запустил по Украине дроны, в частности по Бучанскому району Киевской области.
После атаки Сичкарь вышла на связь и поделилась подробностями. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Не пропустите В результате российской атаки пострадал дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь
Маргарита Сичкарь со слезами на глазах записала видео на территории поврежденного дома и показала последствия атаки.
У нас тут сорвался "Шахед". На подлете мы успели спуститься в подвал с мамой и дочерью. Вокруг обломки этого "Шахеда". С номером еще и, падлюки,
– сказала она.
Женщина показала место, где произошел взрыв, и рассказала, что тушила огонь. В доме вынесло окна, двери, а на территории – деревья. Также разрушены забор, автомобиль, гараж.
Есть такие парадоксальные вещи. Все вынесло, а ваза с цветами на столе стоит,
– рассказала Сичкарь.
Маргарита Сичкарь поделилась, что в соседних домах также выбиты окна, снесены заборы и крыши. По всей территории дома разбросаны обломки "Шахеда", поэтому должны были приехать представители ГСЧС.
Ранее мы писали о ночной атаке на Киевскую область.