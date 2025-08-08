Утром стало известно, что дом бывшего ресторатора Маргариты Сичкарь пострадал в результате ночной российской атаки. Враг запустил по Украине дроны, в частности по Бучанскому району Киевской области.

После атаки Сичкарь вышла на связь и поделилась подробностями. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Не пропустите В результате российской атаки пострадал дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь

Маргарита Сичкарь со слезами на глазах записала видео на территории поврежденного дома и показала последствия атаки.

У нас тут сорвался "Шахед". На подлете мы успели спуститься в подвал с мамой и дочерью. Вокруг обломки этого "Шахеда". С номером еще и, падлюки,

– сказала она.

Женщина показала место, где произошел взрыв, и рассказала, что тушила огонь. В доме вынесло окна, двери, а на территории – деревья. Также разрушены забор, автомобиль, гараж.

Есть такие парадоксальные вещи. Все вынесло, а ваза с цветами на столе стоит,

– рассказала Сичкарь.

Маргарита Сичкарь поделилась, что в соседних домах также выбиты окна, снесены заборы и крыши. По всей территории дома разбросаны обломки "Шахеда", поэтому должны были приехать представители ГСЧС.

Ранее мы писали о ночной атаке на Киевскую область.