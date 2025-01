Карьера модели, брак с Трампом и роль первой леди США: биография Мелании Трамп

20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа как 47-го президента США, на которой ожидается около 1400 vip-гостей. Мелания снова станет первой леди страны. На супругов будет возложена ответственная миссия, ведь работа на страну потребует значительного ресурса, сил и энергии.

Экс-модель родилась в 1970 году в Югославии (сегодня – это Государственный союз Сербии и Черногории). Мелания училась в Люблянском университете на факультете архитектуры и дизайна, однако работа по специальности ее совсем не интересовала. Еще в 16 лет будущая первая леди США начала работать моделью. Ее фотографии фигурировали на лучших мировых глянцах, таких как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. В 2000 году модель снялась обнаженной для британского журнала GQ, а в 2001 – снялась в фильме "Образцовый самец". Однако женитьба с Дональдом Трампом все изменила, пишет Show 24.

Знакомство и брак с Дональдом Трампом

Интересно, что о жизни Мелании до знакомства с Трампом, кроме модельной карьеры, неизвестно почти ничего. С избранником модель познакомилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Заметим, что в это время Дональд был на свидании с другой девушкой, однако Мелания его настолько поразила, что будущий президент США попросил у нее номер телефона. Однако модель решила не играть по правилам мужчины, а оставила условие, что именно он должен оставить свой номер. Через несколько дней она позвонила.

Отношения между ними начали развиваться довольно быстро, поэтому Дональд не медлил с предложением руки и сердца. Для признания он выбрал одно из самых популярных событий в Голливуде – Met Gala (ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен). Позже женщина призналась журналистам, что не была готова к такому развитию событий, но все же ответила согласием. Отметим, что Мелания моложе своего мужа на 24 года.



Свадьбу отгуляли в 2005 году и она была довольно роскошной. Невеста выбрала платье от Dior, которое весило около 20 килограммов и стоило 200 тысяч долларов, а гигантский свадебный торт украшали 3 тысячи живых роз.

Интересно, что среди приглашенных гостей была Хиллари Клинтон (первая леди США и госсекретарь страны с 2009 по 2013 годы). После свадьбы, в 2006 году, жена Трампа получила гражданство США.

Стоит отметить, что для Трампа это третий брак. Его первой женой была чешская спортсменка и модель Иванна Зельничкова, которая родила ему троих детей – Дональда-младшего, Иванку и Эрика Фредерика. Вторая – актриса Марла Мейплз. Они имеют единственного общего ребенка Тиффани. У Мелании и Трампа есть общий сын Баррон.

Личность Мелании Трамп романтизируют в соцсетях, называя ее "Римской империей". Многие пользователи признались в том, что именно эта персона ассоциируется у них с новомодным трендом.

Уже длительное время в СМИ ходят слухи о возможном разводе супругов. Но, как видим, по состоянию на сегодня, пара до сих пор вместе, а Мелания остается преданной мужу несмотря на многочисленные скандалы, вероятные измены и судебные заседания.

Мелания Трамп в роли первой леди

Когда Дональда Трампа в 2017 году избрали 45-м президентом США, то Мелания достойно заняла пост первой леди страны. За время каденции бывшая модель больше всего запомнилась публике изысканными нарядами, которые порой становились причиной бурного обсуждения. Кроме того, она была первой католичкой, которая жила в Белом доме после президента Кеннеди и его жены, а также второй первой леди США, которая исповедует католицизм.

К примеру, Мелания пришла на выступление мужа в Конгресс в черном блестящем костюме с откровенным декольте и распоркой выше колена. Стоимость ее наряда из новой весенней коллекции Michael Kors составляла примерно 10 тысяч долларов – пиджак стоит почти 5 тысяч, а юбка – около 4,6 тысячи долларов.

Как известно, на территории Белого дома был огород, который обустроила Мишель Обама. Тогда Мелания пообещала, что сохранит плантацию и однажды даже лично пошла высаживать капусту на огород. Однако и здесь первую леди раскритиковали. Она надела рубашку Balmain стоимостью 1380 долларов. Американцев возмутило то, что Мелания выбрала такую дорогую вещь для огорода и сада, в то время, когда ее предшественница выбирала значительно более бюджетные варианты.

Однажды она приехала в Техас, чтобы оценить последствия стихии, которая наделала немало бед для людей. Образ Мелании тогда же вызвал шквал критики, ведь первая леди выбрала для поездки туфли на высоких шпильках и дорогие наряды.

Мелания Трамп – бизнесменка

После замужества Мелания отказалась от перспективной карьеры модели, вместо этого выбрала бизнес-сфера. Сначала она запустила коллекцию ювелирных украшений. К примеру, на официальном сайте можно приобрести лимитированную серию золотистого ожерелья под названием "Vote Freedom" ("Голосуйте за свободу").

Кроме того, в прошлом году жена Трампа выпустила книгу под названием "Мелания". В мемуарах говорится о жизни бывшей модели, ее пути, испытания и семье.

Как сегодня живет жена Трампа

5 ноября Мелания вместе с мужем пришла на избирательный участок, чтобы отдать голос за одного из кандидатов на пост президента США. Интересно, что платье в горошек от Christian Dior женщина уже надевала раньше. В сентябре она пришла в нем, когда давала интервью Fox News, рекламируя автобиографическую книгу.

В последнее время СМИ пишут, что жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, возможно, не будет проживать в Белом доме на постоянной основе. Такое желание Мелании снова показывает, что она не сторонница традиций. К слову, она уже отказалась символически встретиться с Джилл Байден в Белом доме, пока Дональд Трамп встречался с Джо Байденом в Овальном кабинете. Это одно из ее первых официальных решений как жены новоизбранного президента. СМИ предполагают, что большую часть времени Мелания Трамп проведет не в Белом доме, а между Нью-Йорком и Палм-Бич, что во Флориде.