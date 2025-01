Кар'єра моделі, шлюб з Трампом і роль першої леді США: біографія Меланії Трамп

20 січня 2025 року відбудеться інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США, на яку очікується близько 1400 vip-гостей. Меланія знову стане першою леді країни. На подружжя буде покладено відповідальну місію, адже робота на країну вимагатиме значного ресурсу, сил й енергії.

Ексмодель народилась у 1970 році у Югославії (сьогодні – це Державний союз Сербії та Чорногорії). Меланія навчалась у Люблянському університеті на факультеті архітектури та дизайну, однак робота за фахом її зовсім не цікавила. Ще у 16 років майбутня перша леді США почала працювати моделлю. Її світлини фігурували на найкращих світових глянцях, таких як Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. У 2000 році модель знялась оголеною для британського журналу GQ, а у 2001 – знялась у фільмі "Зразковий самець". Однак одруження з Дональдом Трампом усе змінило, пише Show 24.

Знайомство і шлюб з Дональдом Трампом

Цікаво, що про життя Меланії до знайомства з Трампом, окрім модельної кар'єри, невідомо майже нічого. З обранцем модель познайомилась на Тижні моди у Нью-Йорку. Зауважимо, що в цей час Дональд був на побаченні з іншою дівчиною, однак Меланія його настільки вразила, що майбутній президент США попросив у неї номер телефону. Однак модель вирішила не грати за правилами чоловіка, а залишила умову, що саме він має залишити свій номер. Через декілька днів вона зателефонувала.

Стосунки між ними почали розвиватись доволі швидко, тому Дональд не барився з пропозицією руки та серця. Для освідчення він обрав одну з найпопулярніших подій у Голлівуді – Met Gala (щорічний бал Інституту костюма музею Метрополітен). Пізніше жінка зізналась журналістам, що не була готова до такого розвитку подій, але все ж відповіла згодою. Зазначимо, що Меланія молодша за свого чоловіка на 24 роки.



Меланія і Дональд / Фото Getty images

Весілля відгуляли у 2005 році й воно було доволі розкішним. Наречена обрала сукню від Dior, яка важила близько 20 кілограмів і коштувала 200 тисяч доларів, а гігантський весільний торт прикрашали 3 тисячі живих троянд.

Весілля Дональда та Меланії / Фото з відкритих джерел

Цікаво, що серед запрошених гостей була Гілларі Клінтон (перша леді США та держсекретарка країни з 2009 по 2013 роки). Після весілля, у 2006 році, дружина Трампа отримала громадянство США.

Варто зазначити, що для Трампа це третій шлюб. Його першою дружиною була чеська спортсменка і модель Іванна Зельнічкова, яка народила йому трьох дітей – Дональда-молодшого, Іванку та Еріка Фредеріка. Друга – акторка Марла Мейплз. Вони мають єдину спільну дитину Тіффані. У Меланії й Трампа є спільний син Баррон.

Особу Меланії Трамп романтизують у соцмережах, називаючи її "Римською імперією". Багато користувачів зізнались у тому, що саме ця персона асоціюється у них з новомодним трендом.

Уже тривалий час у ЗМІ ходять чутки про можливе розлучення подружжя. Але, як бачимо, станом на сьогодні, пара досі разом, а Меланія залишається відданою чоловіку попри численні скандали, ймовірні зради та судові засідання.

Меланія Трамп у ролі першої леді

Коли Дональда Трампа у 2017 році обрали 45-м президентом США, то Меланія гідно зайняла пост першої леді країни. За час каденції колишня модель найбільше запам'яталась публіці вишуканими вбраннями, які деколи ставали причиною бурхливого обговорення. Крім того, вона була першою католичкою, яка жила в Білому домі після президента Кеннеді та його дружини, а також другою першою леді США, яка сповідує католицизм.

До прикладу, Меланія прийшла на виступ чоловіка до Конгресу у чорному блискучому костюмі з відвертим декольте та розпіркою вище коліна. Вартість її наряду з нової весняної колекції Michael Kors становила приблизно 10 тисяч доларів – піджак коштує майже 5 тисяч, а спідниця – близько 4,6 тисячі доларів.

Як відомо, на території Білого дому був город, який облаштувала Мішель Обама. Тоді Меланія пообіцяла, що збереже плантацію й одного разу навіть особисто пішла висаджувати капусту на город. Однак і тут першу леді розкритикували. Вона одягла сорочку Balmain вартістю 1380 доларів. Американців обурило те, що Меланія обрала таку дорогу річ для городу й саду, у той час, коли її попередниця обирала значно бюджетніші варіанти.

Меланія Трамп висадила капусту / Фото Getty images

Одного разу вона приїхала до Техасу, щоб оцінити наслідки стихії, яка наробила чимало лиха для людей. Образ Меланії тоді ж спричинив шквал критики, адже перша леді обрала для поїздки туфлі на високих шпильках і дороге вбрання.

Меланія Трамп – бізнесменка

Після одруження Меланія відмовилась від перспективної кар'єри моделі, натомість обрала бізнес-сферу. Спершу вона запустила колекцію ювелірних прикрас. До прикладу, на офіційному сайті можна придбати лімітовану серію золотистого намиста під назвою "Vote Freedom" ("Голосуйте за свободу").

Золоте намисто "Vote Freedom" / Скриншот із сайту

Крім того, минулого року дружина Трампа випустила книгу під назвою "Меланія". У мемуарах йдеться про життя колишньої моделі, її шлях, випробування та сім'ю.

Книга "Меланія" / Скриншот із сайту

Як сьогодні живе дружина Трампа

5 листопада Меланія разом із чоловіком прийшла на виборчу дільницю, щоб віддати голос за одного з кандидатів на пост президента США. Цікаво, що сукню у горошок від Christian Dior жінка вже одягала раніше. У вересні вона прийшла у ній, коли давала інтерв'ю Fox News, рекламуючи автобіографічну книгу.

Меланія і Дональд Трамп / Фото Getty images

Останнім часом ЗМІ пишуть, що дружина новообраного президента США Дональда Трампа, можливо, не проживатиме у Білому домі на постійній основі. Таке бажання Меланії знову показує, що вона не прихильниця традицій. До слова, вона вже відмовилась символічно зустрітися з Джилл Байден у Білому домі, поки Дональд Трамп зустрічався з Джо Байденом в Овальному кабінеті. Це одне з її перших офіційних рішень як дружини новообраного президента. ЗМІ припускають, що більшість часу Меланія Трамп проведе не в Білому домі, а між Нью-Йорком і Палм-Біч, що у Флориді.