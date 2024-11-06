Попри це, підрахунок голосів ще досі триває. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The Hill.

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Результати виборів у США

Таким чином деякі американські ЗМІ уже оголосили Трампа 47 президентом США. Також зазначається, що він став першим главою Штатів за більш ніж 120 років, який вдруге повернувся до Білого дому. Востаннє таке було із президентом Гровером Клівлендом в 1892 році.

"Прогнозуємо, що колишній президент Трамп переміг віцепрезидентку Камалу Харріс у приголомшливій перемозі, забезпечивши собі другий термін у Білому домі після історичного виборчого циклу, наповненого безпрецедентними перипетіями та двома замахами на його життя", – додало ще одне видання The Fox News.

Щоправда, не усі поспішили із такими висновками. До прикладу, CNN дає Трампу поки 266 голосів виборників.

Складність полягає у тому, що у США немає спеціального відомства, який би оголошував результати виборів централізовано. А тому кожен штат окремо підраховує свої голоси, тим часом американські ЗМІ подають загальну картину.

Результати виборів у США / Скриншот The Hills