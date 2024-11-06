Відповідну заяву республіканець зробив в ефірі шоу на радіостанції 1210 WPHT. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Трамп про Пенсільванію

Ввечері вівторка кандидат у президенти США від Республіканської зателефонував на радіошоу у Філадельфії. Трамп закликав виборців залишатися в чергах для голосування. Також заявив, нібито зробить країну "величнішою, ніж будь-коли раніше".

Але ви повинні залишатися в черзі. І не дозволяйте їм гальмувати вас. Ви маєте абсолютне законне право проголосувати, тому що якщо ми виграємо Пенсильванію, якщо ми виграємо стару добру Співдружність, ми виграємо все. Ми виграємо все,

– заявив Дональд Трамп.

Водночас сказав, що "велике питання" полягає в тому, чи зможе заручитися більшою підтримкою у Філадельфії, яка була "оплотом демократів".

Додамо, що у своїй соцмережі Трамп уже заявив про нібито "масові фальсифікації" у Філадельфії. Щоправда, у місцевій поліції зазначили, що не знають про якісь проблеми з голосуванням, які вимагали б їхньої реакції, і не розуміють, що саме мав на увазі кандидат у президенти від Республіканської партії.

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Інтерактивна карта виборів у США:

Коротка довідка. Пенсільванія – один з "хитких" штатів. Там не визначилися з електоральними уподобаннями й регулярно змінюють позицію, голосуючи по черзі то за Демократів, то за Республіканців. Цікаво, що цей штат чи не найважливіший серед "хитких", адже принесе 19 голосів виборщиків.