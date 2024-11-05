Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian. Штаб Камали Гарріс уже розглядав таку можливість і підготувався до неї.

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Навіщо Трампові оголошувати себе переможцем передчасно

Трамп нічого не втрачає, стверджуючи, що він переміг, якщо він має перевагу в кілька – сотні – тисячі голосів у Пенсильванії або якщо його внутрішні опитувальники вважають перемогу ймовірною, навіть якщо результати не будуть повністю підтверджені у вівторок ввечері,

– йдеться в статті.

Пенсильванія є одним із ключових штатів, тож якщо Трамп достатньо випередить там Гарріс, це дасть можливість заявити про перемогу загалом на виборах.

Але всі розуміють, що Трамп зробить лише те, що вважає за потрібне, хто б що не радив. Водночас така заява Трампа вже не матиме того ефекту несподіванки, як у 2020 році. Цікаво й те, що заяви Трампа уже не такі гучні, як колись, і він уникає говорити про свої плани.