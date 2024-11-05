Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Штаб Камалы Харрис уже рассматривал такую возможность и подготовился к ней.

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Зачем Трампу объявлять себя победителем преждевременно

Трамп ничего не теряет, утверждая, что он победил, если он имеет преимущество в несколько – сотни – тысячи голосов в Пенсильвании или если его внутренние опросники считают победу вероятной, даже если результаты не будут полностью подтверждены во вторник вечером,

– говорится в статье.

Пенсильвания является одним из ключевых штатов, поэтому если Трамп достаточно опередит там Харрис, это даст возможность заявить о победе в целом на выборах.

Но все понимают, что Трамп сделает только то, что считает нужным, кто бы что ни советовал. В то же время такое заявление Трампа уже не будет иметь того эффекта неожиданности, как в 2020 году. Интересно и то, что заявления Трампа уже не такие громкие, как когда-то, и он избегает говорить о своих планах.