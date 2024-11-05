Как сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP. При этом он не уточнил, что имел в виду говоря "если это будут честные выборы".

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Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я буду первым, кто признает это... Пока что я считаю, что они будут честными,

– отметил Трамп после голосования во Флориде.

Также Трамп повторил свою предыдущую критику электронных машин для голосования, предположив, что они менее безопасны, чем бумажные бюллетени, и задерживают объявление результатов.

"Они тратят деньги на машины. Если бы они использовали бумажные бюллетени, удостоверение избирателя, документы, подтверждающие гражданство и однодневное голосование, все это закончилось бы к 10 часам вечера. Это безумие", – возмутился Трамп.

Сторонники Трампа не будут совершать насилия

Отвечая на вопрос об опасениях относительно беспорядков после выборов и о том, будет ли он призывать своих сторонников избегать насилия, он посчитал, что в этом не будет необходимости.

"Я не должен им этого говорить, насилия не будет. Мои сторонники не жестокие люди", – сказал Трамп.

Заметьте. По данным опроса, большинство американцев не исключают вероятность вспышек протестов и насилия, связанных с выборами. Более 20 штатов будут готовы направить Нацгвардию в Вашингтон, если там будут беспорядки после президентских выборов.