Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В Палм-Бич бывший президент Дональд Трамп проголосовал вместе со своей женой Меланией Трамп на местном избирательном участке.

Дональд и Мелания Трамп после голосования / Фото AP

Трамп доволен предвыборной кампанией

После голосования Трамп обратился к сторонникам с речью. И заявил, что его последняя президентская кампания была лучшей.

Я провел замечательную кампанию. Думаю, что это была, возможно, лучшая из трех кампаний. В первой мы достигли больших успехов. Вторая была намного лучше, но что-то произошло. Я бы сказал, что эта кампания является лучшей, которую мы проводили,

– сказал Дональд Трамп.

Также кандидат отметил, что для него "очень большая честь" узнать, что перед участками в некоторых штатах выстраиваются длинные очереди.

"Похоже, что консерваторы голосуют очень мощно. Республиканцы показывают свою силу", – добавил Трамп.

Трамп уверен в победе

При этом кандидат в президенты отметил, что он "очень уверен" в своей победе, но выразил разочарование тем, что объявление результатов может занять больше времени.

"Я чувствую себя очень уверенно. Чувствую, что у нас везде все очень хорошо", – отметил Трамп.

В то же время Трамп заявил, что не будет оспаривать результаты выборов, "если они будут честными". И он не планирует призывать своих сторонников воздержаться от насилия, если он проиграет.

"Я не должен им этого говорить, потому что они не жестокие люди", - сказал он.

К слову, кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис проголосовала на выборах досрочно – 3 ноября.