Аналитики указывают на несколько важных моментов. Во-первых, в "шатких штатах" не могут определить победителя, во-вторых, есть большой гендерный разрыв и вообще раскол в обществе, в-третьих, такой ничьей давно не было.

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Кто побеждает на выборах в США

Согласно опросу NBC News, голоса распределяются поровну – по 49% каждому кандидату. Только 2% не определились, за кого будут голосовать.

Интересно, что разные группы поддерживают разных кандидатов: женщины отдают предпочтение Харрис, мужчины – Трампу. Аналитики говорят, что эти выборы проходят под знаком огромного гендерного разрыва.

Афроамериканцы (87% – 9%), избиратели до 30 лет (57% – 41%) и белые избиратели с высшим образованием (55% – 43%) будут выбирать Харрис. Симпатики Трампа – это сельские избиратели (75% – 23%), белые избиратели (56% – 42%) и белые избиратели без высшего образования (64% – 34%).

Считают, что Харрис лучший кандидат для среднего класса и она справится с вопросом абортов. Трамп якобы лучше будет управлять экономикой и контролировать миграцию, а стоимость жизни при его президентстве будет ниже.

Независимо от того, кто выиграет президентскую гонку, 60% избирателей считают, что страна останется разделенной,

– говорится в материале.

Оба кандидата имеют одинаковое количество сторонников / Инфографика The Hill

Данные Emerson College Polling также указывают на гендерный разрыв среди избирателей. Но сложно предсказать результат в штатах, которые колеблются и еще не выбрали своего фаворита, – рейтинги Харрис и Трампа там очень близки.

Американский статистик Нейт Сильвер запустил несколько имитационных моделей. Согласно им, коллегия выборщиков может выбрать Харрис с вероятностью в 50%, а Трамп, возможно, победит в Палате представителей.

Интересно, что на этот раз статистик провел 80 тысяч симуляций, что вдвое больше, чем обычно. И ожидаемая ничья едва ли не впервые на выборах, результаты которых он прогнозировал.

FiveThirtyEight указали на малый разрыв между кандидатами: Харрис обходит Трампа на 1%. Ее отрыв несколько возрастает (48% против 46,8%), но, например, 3 ноября кандидаты шли нога в ногу с 47%.

Разрыв в 1% в пользу Харрис показывает и опрос NYT.

Разрыв между кандидатами очень мал / Инфографика The Guardian