Аналітики вказують на декілька важливих моментів. По-перше, у "хитких штатах" не можуть визначити переможця, по-друге, є великий гендерний розрив і загалом розкол у суспільстві, по-третє, такої нічиєї давно не було.

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Хто перемагає на виборах у США

Відповідно до опитування NBC News, голоси розподіляються порівну – по 49% кожному кандидатові. Тільки 2% не визначилися, за кого голосуватимуть.

Цікаво, що різні групи підтримують різних кандидатів: жінки віддають перевагу Гарріс, чоловіки – Трампу. Аналітики кажуть, що ці вибори проходять під знаком величезного гендерного розриву.

Афроамериканці (87% – 9%), виборці до 30 років (57% – 41%) і білі виборці з вищою освітою (55% – 43%) обиратимуть Гарріс. Симпатики Трампа – це сільські виборці (75% – 23%), білі виборці (56% – 42%) і білі виборці без вищої освіти (64% – 34%).

Вважають, що Гарріс кращий кандидат для середнього класу та вона впорається з питанням абортів. Трамп нібито краще керуватиме економікою та контролюватиме міграцію, а вартість життя за його президентства буде нижчою.

Незалежно від того, хто виграє президентські перегони, 60% виборців вважають, що країна залишиться розділеною,

– ідеться в матеріалі.

Обидва кандидати мають однакову кількість прихильників / Інфографіка The Hill

Дані Emerson College Polling також вказують на гендерний розрив серед виборців. Натомість складно передбачити результат у штатах, які коливаються і ще не обрали свого фаворита, – рейтинги Гарріс і Трампа там дуже близькі.

Американський статистик Нейт Сільвер запустив кілька імітаційних моделей. Згідно з ними, колегія виборників може обрати Гарріс з імовірністю в 50%, а Трамп, можливо, переможе в Палаті представників.

Цікаво, що цього разу статистик провів 80 тисяч симуляцій, що удвічі більше, ніж зазвичай. І очікувана ничія чи не вперше на виборах, результати яких він прогнозував.

FiveThirtyEight вказали на малий розрив між кандидатами: Гарріс обходить Трампа на 1%. Її відрив дещо зростає (48% проти 46,8%), але, наприклад, 3 листопада кандидати ішли нога в ногу з 47%.

Розрив в 1% на користь Гарріс показує й опитування NYT.

Розрив між кандидатами дуже малий / Інфографіка The Guardian