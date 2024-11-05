Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У Палм-Біч колишній президент Дональд Трамп проголосував разом зі своєю дружиною Меланією Трамп на місцевій виборчій дільниці.



Дональд і Меланія Трамп після голосування / Фото AP

Трамп задоволений передвиборчою кампанією

Після голосування Трамп звернувся до прихильників з промовою. І заявив, що його остання президентська кампанія була найкращою.

Я провів чудову кампанію. Думаю, що це була, можливо, найкраща з трьох кампаній. У першій ми досягли великих успіхів. Друга була набагато кращою, але щось сталося. Я б сказав, що ця кампанія є найкращою, яку ми проводили,

— сказав Дональд Трамп.

Також кандидат зазначив, що для нього "дуже велика честь" дізнатися, що перед дільницями у деяких штатах вишиковуються довгі черги.

"Схоже, що консерватори голосують дуже потужно. Республіканці показують свою силу", – додав Трамп.

Трамп впевнений у перемозі

При цьому кандидат у президенти зазначив, що він "дуже впевнений" у своїй перемозі, але висловив розчарування тим, що оголошення результатів може зайняти більше часу.

"Я почуваю себе дуже впевнено. Відчуваю, що у нас скрізь все дуже добре", – зазначив Трамп.

Водночас Трамп заявив, що не буде оскаржувати результати виборів, "якщо вони будуть чесними". І він не планує закликати своїх прихильників утриматися від насильства, якщо він програє.

"Я не повинен їм цього говорити, тому що вони не жорстокі люди", — сказав він.

До слова, кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс проголосувала на виборах достроково – 3 листопада.