Камала Гарріс заявила 3 листопада в Детройті, що проголосувала на виборах президента та членів Конгресу достроково, пише 24 Канал з посиланням на заяву віцепрезидентки, яку транслювали на C-SPAN.

Дивіться також Все про вибори у США 2024: останні опитування, як рахують голоси та коли будуть результати

Що сказала Гарріс

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила під час спілкування з журналістами, що проголосувала на виборах.

Я заповнила свій бюлетень для голосування поштою. Тож я проголосувала,

– заявила Камала Гарріс.

Згодом в мережі вона опублікувала відео, на якому тримає в руках бюлетень та закликала американців також проголосувати.

"Так, ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо", – заявила Камала Гарріс.

Гарріс заявила, що вже проголосувала: дивіться відео

Камала Гарріс закликала американців обов'язково прийти на виборчі дільниці та наголосила, що кожен голос має значення і може стати вирішальним.

Дивіться також "Повстання штатів": чи захопить владу Трамп, якщо програє вибори, і чи є йому що втрачати

Також Гарріс пригадала громадянам, що вони можуть голосувати з допомогою інтернет-ресурсів під час майбутніх виборів.