Камала Гарріс заявила 3 листопада в Детройті, що проголосувала на виборах президента та членів Конгресу достроково, пише 24 Канал з посиланням на заяву віцепрезидентки, яку транслювали на C-SPAN.
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Що сказала Гарріс
Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила під час спілкування з журналістами, що проголосувала на виборах.
Я заповнила свій бюлетень для голосування поштою. Тож я проголосувала,
– заявила Камала Гарріс.
Згодом в мережі вона опублікувала відео, на якому тримає в руках бюлетень та закликала американців також проголосувати.
"Так, ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо", – заявила Камала Гарріс.
Гарріс заявила, що вже проголосувала: дивіться відео
Камала Гарріс закликала американців обов'язково прийти на виборчі дільниці та наголосила, що кожен голос має значення і може стати вирішальним.
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Також Гарріс пригадала громадянам, що вони можуть голосувати з допомогою інтернет-ресурсів під час майбутніх виборів.