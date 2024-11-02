Трамп уже делал так в 2020 году, когда таки проиграл. Демократы готовятся, что он сделает так и в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как будут реагировать демократы на такое заявление Трампа

Трамп на этой неделе сказал журналистам, что надеется объявить о победе в день выборов. Эксперты же предупреждают, что точный подсчет голосов может длиться несколько дней, особенно в ключевых штатах.

Обычно победителей выборов в США объявляют крупные медиакомпании, которые анализируют данные от избирательных комиссий. Кандидаты порой провозглашают победу перед официальным сообщением, но это редко случается до того, как результат становится хотя бы частично очевидным.

Мы, к сожалению, готовы, если он это сделает, и если мы знаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа... мы готовы ответить,

– сказала его оппонентка Камала Харрис в интервью ABC.

Она не раскрыла подробностей подготовки, однако представители Демократической партии и кампании Харрис подтвердили, что прежде всего борьба развернется в публичном пространстве. Они планируют наполнить соцсети и телевидение призывами считать все голоса перед объявлением результатов.

Может ли Трамп объявить себя преждевременным победителем

Кампания Трампа заявила Reuters, что республиканец будет бороться за каждый голос до закрытия избирательных участков, но прямо не ответила, планирует ли он снова провозгласить победу перед официальным объявлением результатов.

Справка: В 2020 году Трамп объявил себя победителем рано утром после дня выборов, за три дня до того, как официально объявили победу Джо Байдена. Трамп до сих пор утверждает, что результат был “украден” из-за фальсификаций. Тогда его осудили как демократы, так и многие республиканцы.

Трамп и его союзники в течение нескольких месяцев готовились оспаривать результаты, формируя команду юристов и заявляя, что люди без гражданства могут попытаться голосовать за демократов. На митингах Трамп часто заявляет, что их победа должна быть "слишком большой, чтобы её могли украсть".

На этот раз преждевременное объявление Трампа о победе может не встретить такого сопротивления среди республиканцев. В последние годы он почти полностью контролирует Республиканскую партию, отмечают политические аналитики.