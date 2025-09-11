Укр Рус
11 сентября, 17:30
3

MELOVIN, который попал в больницу, вышел на связь: "Диагноз вызывает слезы"

Мария Примыч
Основні тези
  • Певец MELOVIN находится в больнице из-за проблем со здоровьем.
  • Поклонники поддерживают его, а кто-то даже прислал воздушные шарики.

Певец MELOVIN (Константин Бочаров) поделился подробностями своего состояния. Дело в том, что он попал в больницу.

MELOVIN вышел к поклонникам на связь в Threads. Об этом сообщает Show 24.

К теме Певец MELOVIN загремел в больницу

Я в больнице. Мне плохо. Транквилизаторы, капельницы, много сплю. И ваша любовь как всегда доводит меня до слез. Хочу на ручки и гелевые шарики. Что со мной? Мне обидно, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Извините, 
– написал певец.

MELOVIN рассказал, что с ним произошло / Скриншот с Threads

В комментариях под сообщением украинцы поддерживают MELOVIN и желают ему скорейшего выздоровления.

В Instagram Stories артист признался, что ему плохо как ментально, так и физически, а также заметил, что диагноз "не радует и вызывает слезы".

MELOVIN о своем состоянии / Скриншот из инстаграма певца

Люди решили поднять настроение MELOVIN воздушными шариками. Однако певец не знает, кто их прислал.

MELOVIN прислали воздушные шарики: смотрите видео онлайн

MELOVIN диагностировали сахарный диабет

  • Напомним, что в ноябре 2023 года MELOVIN рассказал, что болеет сахарным диабетом. Певцу поставили такой диагноз, когда он хотел удалить комки Биша, ведь перед операцией нужно было сдать кровь.

  • Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина (гормона, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови) или же организм не может эффективно использовать произведенный инсулин (источник – Центр общественного здоровья МЗ Украины).

  • Комки Биша – это инкапсулированные жировые образования, расположенные между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица: жевательными, большими и малыми скуловыми мышцами. (источник Википедия).