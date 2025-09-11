MELOVIN, который попал в больницу, вышел на связь: "Диагноз вызывает слезы"
- Певец MELOVIN находится в больнице из-за проблем со здоровьем.
- Поклонники поддерживают его, а кто-то даже прислал воздушные шарики.
Певец MELOVIN (Константин Бочаров) поделился подробностями своего состояния. Дело в том, что он попал в больницу.
MELOVIN вышел к поклонникам на связь в Threads. Об этом сообщает Show 24.
Я в больнице. Мне плохо. Транквилизаторы, капельницы, много сплю. И ваша любовь как всегда доводит меня до слез. Хочу на ручки и гелевые шарики. Что со мной? Мне обидно, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Извините,
– написал певец.
В комментариях под сообщением украинцы поддерживают MELOVIN и желают ему скорейшего выздоровления.
В Instagram Stories артист признался, что ему плохо как ментально, так и физически, а также заметил, что диагноз "не радует и вызывает слезы".
Люди решили поднять настроение MELOVIN воздушными шариками. Однако певец не знает, кто их прислал.
MELOVIN прислали воздушные шарики: смотрите видео онлайн
MELOVIN диагностировали сахарный диабет
Напомним, что в ноябре 2023 года MELOVIN рассказал, что болеет сахарным диабетом. Певцу поставили такой диагноз, когда он хотел удалить комки Биша, ведь перед операцией нужно было сдать кровь.
Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина (гормона, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови) или же организм не может эффективно использовать произведенный инсулин (источник – Центр общественного здоровья МЗ Украины).
Комки Биша – это инкапсулированные жировые образования, расположенные между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица: жевательными, большими и малыми скуловыми мышцами. (источник Википедия).