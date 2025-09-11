Певец MELOVIN (Константин Бочаров) поделился подробностями своего состояния. Дело в том, что он попал в больницу.

MELOVIN вышел к поклонникам на связь в Threads. Об этом сообщает Show 24.

К теме Певец MELOVIN загремел в больницу

Я в больнице. Мне плохо. Транквилизаторы, капельницы, много сплю. И ваша любовь как всегда доводит меня до слез. Хочу на ручки и гелевые шарики. Что со мной? Мне обидно, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Извините,

– написал певец.

MELOVIN рассказал, что с ним произошло / Скриншот с Threads

В комментариях под сообщением украинцы поддерживают MELOVIN и желают ему скорейшего выздоровления.

В Instagram Stories артист признался, что ему плохо как ментально, так и физически, а также заметил, что диагноз "не радует и вызывает слезы".

MELOVIN о своем состоянии / Скриншот из инстаграма певца

Люди решили поднять настроение MELOVIN воздушными шариками. Однако певец не знает, кто их прислал.

MELOVIN прислали воздушные шарики: смотрите видео онлайн

MELOVIN прислали воздушные шарики: смотрите видео онлайн

MELOVIN диагностировали сахарный диабет