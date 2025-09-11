Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.
Снимок сразу вызвал реакцию его друзей и коллег по сцене.
Мой Мел загремел в больницу. Желаю тебе скорейшего выздоровления! Знаю, что ты выстоишь,
– написала певица SWOIIA.
Пожелала здоровья и артистка Lama.
Что именно произошло с MELOVIN, пока неизвестно. Он не раскрывает деталей своего состояния.
Коллеги поддержали MELOVIN, который попал в больницу / Скриншоты из инстаграм-сторис
Кстати, в последнее время о проблемах со здоровьем рассказывали и другие украинские звезды.
Кто еще из знаменитостей попадал в больницу?
- В конце августа фотограф Соня Плакидюк перенесла серьезную операцию на позвоночнике из-за прорыва фиброзного кольца с выходом пульпозного ядра. Сейчас она восстанавливается и радуется, что снова может ровно ходить и стоять без боли. В ближайшее время Соня планирует вернуться к работе.
- Также недавно в больницу попала "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях. Врачи провели ей операцию по удалению новообразования. Впервые опухоль в гайморовой пазухе у Анны обнаружили еще в 2020 году, но тогда все прошло успешно. Недавно у нее нашли еще одно образование, однако в другом месте. Несмотря на это, Неплях рассказывала, что на этот раз шла на операцию без страха и старалась оставаться на позитиве.