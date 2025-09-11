Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.

Не пропустите Стало известно, когда состоится премьера "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком

Снимок сразу вызвал реакцию его друзей и коллег по сцене.

Мой Мел загремел в больницу. Желаю тебе скорейшего выздоровления! Знаю, что ты выстоишь,

– написала певица SWOIIA.

Пожелала здоровья и артистка Lama.

Что именно произошло с MELOVIN, пока неизвестно. Он не раскрывает деталей своего состояния.

Коллеги поддержали MELOVIN, который попал в больницу / Скриншоты из инстаграм-сторис

Кстати, в последнее время о проблемах со здоровьем рассказывали и другие украинские звезды.

Кто еще из знаменитостей попадал в больницу?