По случаю 10-летия карьеры: MELOVIN приглашает на большой концерт в Киеве

5 декабря в киевском концертном зале Stereo Plaza состоится шоуперформанс MELOVIN по случаю 10-летия его карьеры. Это будет концерт с театрализованным действием, презентацией альбома MRoom13 и фирменной мистической эстетикой артиста.

Шоу станет кульминацией творческого пути MELOVIN, который дебютировал на талант-шоу Х-фактор, пишет 24 Канал. Альбом MRoom13, который артист представляет на сцене Stereo Plaza, вышел лишь недавно, но уже завоевал любовь слушателей.

Не пропустите MELOVIN женится: что известно о военном, который сделал ему предложение в центре Киева

5 декабря буду ждать тебя в Киеве. Stereo Plaza – идеальное место, которое откроет для тебя альбом MRoom13, его метафоры, визуализацию в смелом театрализованном попшоу,

– говорит MELOVIN.

Вместе с артистом на сцене выступят alyona alyona, LAMA, SWOIIA, iSKra и LEONA, с которой он недавно презентовал песню "Ветер". Зрителей ждут любимые хиты, мистические и театральные элементы, живое исполнение треков с альбома MRoom13, атмосфера, которую сложно описать словами, ведь ее надо прожить.

Важные детали концерта:

Билеты можно приобрести по ссылке

Вход для категорий Fan-zone (ранний вход) – с 16:00, открытие дверей – в 18:00.

Продолжительность концерта: с 19:00 до 21:00

Концерт MELOVIN в Stereo Plaza 5 декабря / Фото пресс-служба

В каких еще городах выступит MELOVIN?