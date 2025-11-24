З нагоди 10-річчя кар'єри: MELOVIN запрошує на великий концерт у Києві

5 грудня в київському концертному залі Stereo Plaza відбудеться шоуперформанс MELOVIN з нагоди 10-річчя його кар'єри. Це буде концерт з театралізованою дією, презентацією альбому MRoom13 і фірмовою містичною естетикою артиста.

Шоу стане кульмінацією творчого шляху MELOVIN, який дебютував на талант-шоу Х-фактор, пише 24 Канал. Альбом MRoom13, який артист презентує на сцені Stereo Plaza, вийшов лише нещодавно, але вже завоював любов слухачів.

5 грудня чекатиму тебе в Києві. Stereo Plaza – ідеальне місце, яке відкриє для тебе альбом MRoom13, його метафори, візуалізацію у сміливому театралізованому попшоу,

– каже MELOVIN.

Разом з артистом на сцені виступлять alyona alyona, LAMA, SWOIIA, iSKra і LEONA, з якою він нещодавно презентував пісню "Вітер". На глядачів чекають улюблені хіти, містичні та театральні елементи, живе виконання треків з альбому MRoom13, атмосфера, яку складно описати словами, адже її треба прожити.

Важливі деталі концерту:

Квитки можна придбати за посиланням

Вхід для категорій Fan-zone (ранній вхід) – з 16:00, відкриття дверей – о 18:00.

Тривалість концерту: з 19:00 до 21:00

Концерт MELOVIN в Stereo Plaza 5 грудня / Фото пресслужба

