Дуэт с военным и роскошный подарок от жениха: MELOVIN сыграл большой концерт в Киеве

Вчера, 5 декабря, в Stereo Plaza состоялся большой концерт MELOVIN, посвященный 10-летию его карьеры. Театрализованное шоу, во время которого артист презентовал альбом MRoom13, собрало более 4 тысяч зрителей.

MELOVIN создал настоящий перфоманс с символами, драматургией и звездными гостями. Поддержать любимого пришел и его жених, военный медик Петр Злотя. Больше о концерте расскажет 24 Канал.

Концерт начался с песни guard down, которая вошла в новый альбом MELOVIN MRoom13. Артист также исполнил и другие треки из сборника, в частности popil, "говорил люблю", "я горю не сгораю", all you need.

MELOVIN – guard down: смотрите видео онлайн

MELOVIN – popil: смотрите видео онлайн

MELOVIN порадовал поклонников и старыми композициями: Hooligan, Dance With The Devil, "Ты" и другими, а "Не медли", "Паруса" и Under the Ladder, с которой представлял Украину на Евровидении-2018, исполнил под фортепиано. Тогда песенный конкурс проходил в Лиссабоне, а украинский артист занял 17 место.

MELOVIN – "Паруса": смотрите видео онлайн

MELOVIN – Under the Ladder: смотрите видео онлайн

Концерт запомнился и трогательными моментами. В частности, на сцене выступила 11-летняя София. Ранее MELOVIN осуществил мечту девочки и подарил ей баян. А военный Андрей спел с артистом песню "просто лети".

Как-то так получилось, что во время всеукраинского тура я исполнял эту песню с девушками, парнями разного возраста, но ни разу не было военных. А сегодня со мной споет именно он – Андрей с позывным "Маэстро". Я хочу, чтобы вы его встретили так, как меня на каждой песне; хочу, чтобы вы зажгли фонарики и чтобы, когда он вышел, увидел, какое количество украинских звезд в виде вас, уважаемая публика, в этом зале светит для него. Чтобы его жизненный путь всегда был освещен светом, любовью и вашим теплом,

– обратился MELOVIN к зрителям в зале.

11-летняя София выступила на концерте MELOVIN: смотрите видео онлайн

MELOVIN спел с военным Андреем песню "просто лети": смотрите видео онлайн

Во время концерта в Stereo Plaza MELOVIN пригласил на сцену девочку, которой подарил фортепиано. Артист растрогал ее, поэтому поддержать дочь вышла мама.

Я очень хочу, чтобы ты пообещала мне маленькую вещь: когда ты вырастешь, пожалуйста, когда у тебя будет возможность, осуществи чужую мечту. Потому что чужих мечт, как и детей, не существует,

– обратился MELOVIN к девочке.

MELOVIN подарил девочке фортепиано: смотрите видео онлайн

Прозвучали и звездные дуэты. MELOVIN спел вместе с alyona alyona, LAMA, LEONA и iSKRA. После выступления с iSKRA он заявил, что передает коллеге права на исполнение песни "Обиратиму себе".

Я благодарю, что ты появился в моей жизни более года назад, перевернул ее на 180 градусов. Сделал из меня меня. Только благодаря тебе обо мне знают как о iSKRA, я могу дарить то, что ты даришь людям на протяжении 10 лет! Я бесконечно благодарна, что в моей жизни появился ты. Ты – вау! Ты – ангел! Я люблю тебя,

– обратилась певица к MELOVIN.

MELOVIN и LAMA – "Мне так надо Паруса!": смотрите видео онлайн

В конце шоу жених MELOVIN, военный медик Петр Злотя, который недавно сделал ему предложение в центре Киева, подарил любимому букет из 501 розы. На бис артист исполнил песню "я горю не сгораю".

MELOVIN с букетом роз / Фото 24 Канала

MELOVIN – "я горю не сгораю": смотрите видео онлайн

Кстати, во время выступления MELOVIN рассказал, что MRoom13 Show обошлось команде в 1 миллион 200 тысяч гривен, а на создание альбома ушло около 30 тысяч евро.