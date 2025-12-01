Мотря на "Холостяке", а Klavdia Petrivna встретилась с Чарльзом III: мемы, которые взорвали сеть

Очень часто громкие события становятся инфоповодами для порождения мемов. В последнее время больше всего их появляется из-за проекта "Холостяк", однако эта осень была богата и на другие события.

В подборке от 24 Канала предлагаем вспомнить, с чего больше всего смеялись украинцы, и что стало поводом для такого развития событий.

Мемы, что завирусились осенью

Таинственный образ Мелании Трамп

В начале осени первая леди США вместе со своим мужем приезжали в Виндзорский замок на встречу с королевской четой. Публика обратила внимание на образ Мелании, ведь тот напомнил стиль популярной украинской певицы Klavdia Petrivna.

Более того, кому-то жена Трампа напомнила Киллиана Мерфи и Майкла Джексона.

Меланию Трамп сравнили с Клавдией Петровной / Скриншот из соцсетей

Что интересно, это не впервые, когда Меланию Трамп сравнили с самой загадочной певицей Украины. Это произошло во время инаугурации Дональда Трампа. После волны мемов артистка написала: "Извиняюсь, что исчезла, были дела". Так она пошутила об образе первой леди, который сравнивали с ее сценическими костюмами.

"Галіція" Кристины Соловий породила тему для мемов

Людям показалось, что в припеве трека есть реклама сока торговой марки "Галіція" из-за таких строк:

Ти цілуєш мене, а я плачу

І за нами вже їде поліція

Ти сказав: мої сльози такі на смак

Як березовий сік "Галіція".

Историю с мемами подхватили даже украинские бренды.

Мемы на песню "Галіція" Кристины Соловий / Скриншоты из соцсетей

Мотря на "Холостяке", девушка на лимузине и мохнатая шляпа, которая разлетелась по сети

Недавно на телеканале "СТБ" стартовал новый сезон самого романтического шоу страны. Главным холостяком стал украинский актер Тарас Цимбалюк. В этом году первые выпуски проекта стали особенными, ведь именно они стали наиболее мемными за предыдущие годы.

К примеру, первой в сети завирусилась поездка девушки верхом на лимузине.

Мемы с девушкой на крыше лимузина / Скриншоты из соцсетей

Еще одна участница 14 сезона "Холостяка" изрядно поразила Тараса и зрителей своим неординарным образом. Ирина, которая работает моделью, пришла на первую вечеринку в большой пушистой розовой шляпе.

Как выглядела участница "Холостяка" в шляпке: смотрите видео онлайн

Мемы с моделью Ириной в розовой шляпке / Скриншоты из соцсетей

После второго выпуска по сети разлетелся мем с Цимбалюком и Хижняк, которые запомнились публике ролями Карпа и Мотрі в сериале "Спіймати Кайдаша". Сами актеры очень положительно отреагировали на такой креатив публики и даже поделилась мемами в своих соцсетях.

Тарас Цимбалюк и Антонина Хижняк / Скриншот из инстаграма актера

Антонина Хижняк в образе Мотри / Фото с Threads

"Не п'яна – закохана" – новый трек Алены Омаргалиевой стал новым мемом

Пользователи начали снимать смешные видео под припев с фразами: "Ой, я не п'яна, я просто закохана!" и "Слава Богу, у меня є ти!".

Видео под звук "Ой, я не п'яна, я просто закохана!":

Видео под звук "Слава Богу, у меня є ти!":

MELOVIN наделал шума из-за снятия своей кандидатуры с Нацотбора

Однажды артист написал, что 19-го ноября получил звонок от Джамалы. Музыкальный продюсер Нацотбора позвонила ему, чтобы поздравить с проходом в лонглист. Но уже на следующий день он принял решение снять свою кандидатуру.

Такой пост певца спровоцировал волну шуток и ироничных публикаций в сети. Множество звезд начали пародировать его сообщение и писать похожие.

MELOVIN спровоцировал множество шуток / Скриншоты с Threads

Вот такой богатой была осень на мемы от звезд. Большинство из них не пытались специально создать потенциальную ситуацию, которая станет мемом, однако порой история может повернуться в совершенно другом направлении.

