Мотря на "Холостяке", а Klavdia Petrivna встретилась с Чарльзом III: мемы, которые взорвали сеть
- Мемы этой осенью появлялись вокруг "Холостяка", встречи Мелании Трамп с королевской четой, и песни "Галіція" Кристины Соловий.
- MELOVIN создал шумиху со снятием своей кандидатуры с Нацотбора, что вызвало волну ироничных публикаций в сети.
Очень часто громкие события становятся инфоповодами для порождения мемов. В последнее время больше всего их появляется из-за проекта "Холостяк", однако эта осень была богата и на другие события.
В подборке от 24 Канала предлагаем вспомнить, с чего больше всего смеялись украинцы, и что стало поводом для такого развития событий.
Мемы, что завирусились осенью
Таинственный образ Мелании Трамп
В начале осени первая леди США вместе со своим мужем приезжали в Виндзорский замок на встречу с королевской четой. Публика обратила внимание на образ Мелании, ведь тот напомнил стиль популярной украинской певицы Klavdia Petrivna.
Более того, кому-то жена Трампа напомнила Киллиана Мерфи и Майкла Джексона.
Что интересно, это не впервые, когда Меланию Трамп сравнили с самой загадочной певицей Украины. Это произошло во время инаугурации Дональда Трампа. После волны мемов артистка написала: "Извиняюсь, что исчезла, были дела". Так она пошутила об образе первой леди, который сравнивали с ее сценическими костюмами.
"Галіція" Кристины Соловий породила тему для мемов
Людям показалось, что в припеве трека есть реклама сока торговой марки "Галіція" из-за таких строк:
Ти цілуєш мене, а я плачу
І за нами вже їде поліція
Ти сказав: мої сльози такі на смак
Як березовий сік "Галіція".
Историю с мемами подхватили даже украинские бренды.
Мемы на песню "Галіція" Кристины Соловий / Скриншоты из соцсетей
Мотря на "Холостяке", девушка на лимузине и мохнатая шляпа, которая разлетелась по сети
Недавно на телеканале "СТБ" стартовал новый сезон самого романтического шоу страны. Главным холостяком стал украинский актер Тарас Цимбалюк. В этом году первые выпуски проекта стали особенными, ведь именно они стали наиболее мемными за предыдущие годы.
К примеру, первой в сети завирусилась поездка девушки верхом на лимузине.
Мемы с девушкой на крыше лимузина / Скриншоты из соцсетей
Еще одна участница 14 сезона "Холостяка" изрядно поразила Тараса и зрителей своим неординарным образом. Ирина, которая работает моделью, пришла на первую вечеринку в большой пушистой розовой шляпе.
Как выглядела участница "Холостяка" в шляпке: смотрите видео онлайн
Мемы с моделью Ириной в розовой шляпке / Скриншоты из соцсетей
После второго выпуска по сети разлетелся мем с Цимбалюком и Хижняк, которые запомнились публике ролями Карпа и Мотрі в сериале "Спіймати Кайдаша". Сами актеры очень положительно отреагировали на такой креатив публики и даже поделилась мемами в своих соцсетях.
"Не п'яна – закохана" – новый трек Алены Омаргалиевой стал новым мемом
Пользователи начали снимать смешные видео под припев с фразами: "Ой, я не п'яна, я просто закохана!" и "Слава Богу, у меня є ти!".
Видео под звук "Ой, я не п'яна, я просто закохана!":
Видео под звук "Слава Богу, у меня є ти!":
MELOVIN наделал шума из-за снятия своей кандидатуры с Нацотбора
Однажды артист написал, что 19-го ноября получил звонок от Джамалы. Музыкальный продюсер Нацотбора позвонила ему, чтобы поздравить с проходом в лонглист. Но уже на следующий день он принял решение снять свою кандидатуру.
Такой пост певца спровоцировал волну шуток и ироничных публикаций в сети. Множество звезд начали пародировать его сообщение и писать похожие.
MELOVIN спровоцировал множество шуток / Скриншоты с Threads
Вот такой богатой была осень на мемы от звезд. Большинство из них не пытались специально создать потенциальную ситуацию, которая станет мемом, однако порой история может повернуться в совершенно другом направлении.
