Где сейчас Михаил Хома, который впервые за долгое время вернулся к образу Дзидзьо

Яркие костюмы, искусственная борода и головной убор с перьями – таким привыкли видеть Дзидзьо. Однако Михаил Хома, который придумал себе такой сценический образ, отошел от него в начале полномасштабной войны.

Сегодня, 20 ноября, Михаил Хома празднует день рождения. По случаю 42-летия Дзидзьо 24 Канал предлагает вспомнить его творческий путь и деятельность во время полномасштабной войны.

Как начиналась карьера Дзидзьо?

Михаил Хома родился в поселке во Львовской области в семье ветеринара и технологини. В детстве пошел в музыкальную школу на вокально-хоровое отделение и учился академическому вокалу. Парень участвовал во всех местных концертах и фестивалях, и на многих одерживал победу.

Михаил увлекался классической и эстрадной музыкой, а его кумиром был Иван Попович. Отцу удалось познакомить мальчика с артистом, поэтому по совету Поповича Хома продолжал добросовестно учиться.



Слева на фото – Михаил Хома с отцом / Фото из инстаграма Михаила Хомы

После музыкальной школы Михаил Хома получал высшее образование во Львовском музыкальном училище и в КНУКиИ. Во Львове он создал группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и мероприятиях. В ее состав входила Ярослава Притула, его будущая жена.

Интересно, что Михаил также работал с группой Таможенной службы. Его приглашали туда на работу и Хома даже прошел стажировку. Но понял, что все-таки его главное призвание – музыка.

На мой взгляд, это был соблазн для юного парня – запрыгнуть в вагон шикарных условий... Но я ужасно скучал по студии, ужасно скучал по концертам, по свободному времени, которое я уделял творчеству, а тут у меня его нет. И я понял, что это была моя большая ошибка,

– вспоминал Дзидзьо.

Группа DZIDZIO и бешеная популярность

В 2008 Михаил записал кавер на песню Андрея Кузьменко "Календарь". Услышав вариант Хомы, Кузьма предложил ему перепеть еще и "Старые фотографии" и снять клип.

Михаил придумал себе название Дзидзьо – так называли его деда-поляка. Но Кузьма посоветовал приостановить этот проект и основать группу Sex Shop Boys. Также Андрей написал для коллектива трек "Ялта", что впоследствии стал настоящим хитом.

Но Михаил Хома не перестал параллельно выступать с образом Дзидзя. Он рассказывал забавные истории, пародировал голос "старого деда" и использовал говор. Его монологи стали очень популярными.

В 2009 Михаил Хома познакомился с продюсером Анатолием Безухом, а уже в следующем году прекратил сотрудничество с Кузьменко. Так началась история группы DZIDZIO. Они активно писали песни: "Сама-сама", "Соседи", Кадилак" и многие другие. Коллектив начал выпускать альбомы, выступать с масштабными турами, а в 2013 году покорил "Арену Львов".



Группа DZIDZIO / Фото из инстаграма Дзидзьо

В 2016 году группу со скандалом покинул Лесик, которым был одним из основателей. Конфликт между участниками был довольно острым: Олег Турко заявлял, что его просто уволили, а Михаил Хома говорил, что никто никого не выгонял.

Группа продолжила свое существование, однако Михаил Хома начал заниматься не только музыкой. В частности, в 2017 году представил публике свой первый фильм – "DZIDZIO Контрабас", а в следующем году – "DZIDZIO Первый раз".

В 2019 году Михаил Хома предстал перед украинцами в кардинально другом образе. Он исполнил Государственный гимн перед матчем Украина – Литва и удивил коллег и поклонников академическим вокалом. В следующем году музыкант выпустил духовный гимн Украины, к записи которого присоединилось более 100 музыкантов и хористов.

В том же году Михаил Хома стал Заслуженным артистом Украины.

Мегапопулярный Дзидзьо участвовал в различных телешоу – "Танцы со звездами", "Х-Фактор", "Украина имеет талант. Дети", "Маска". Но в определенный момент отказался от сценического образа.



Дзидзьо на шоу "Маска" / Фото из инстаграма Дзидзьо

Что известно о единственном браке и громком разводе?

Михаил Хома в музыкальном училище познакомился с Ярославой Притулой. Вместе они выступали на корпоративах с группой "Друзья". Со временем у них завязались отношения, а в ноябре 2013 года пара поженилась.



Дзидзьо и SLAVIA / Фото Liza

Однако Дзидзьо не показывал публике свою жену и скрывал личную жизнь. Лишь через 3 года после свадьбы он вышел в свет с женой. Еще тогда Ярослава призналась, что ей не хватает времени вместе.

В 2018 году жена Дзидзьо заявила о себе как отдельную артистку под псевдонимом SLAVIA. Ее смелая песня и клип "Я тебе не мамка" стал довольно популярным. И звездный муж тогда признался, что увидел в этом "камень в свой огород".

В 2021 году Ярослава дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах в браке. А потом Дзидзьо публично объявил о разводе. Скандалов избежать не удалось: SLAVIA не ожидала, что Михаил объявит о разрыве и делала немало заявлений и комментариев относительно их совместной жизни. Певец в основном отмалчивался.

Основное в отношениях – быть честным с собой. Когда что-то не нравится, надо проговаривать, а не замалчивать. Я много лет замалчивал и не мог правильно сказать, что меня не устраивает,

– делился артист.

Со временем бывшим супругам удалось примириться. Сейчас SLAVIA замужем и воспитывает сына. Со счастливыми новостями ее поздравил и бывший муж.

Где сейчас Михаил Хома?

Начало полномасштабного вторжения изменило каждого – среди них и артисты. Дзидзьо практически полностью отказался от ярких костюмов и комедийных выступлений. Он редко появлялся в медийном пространстве.

Когда человеку нечего терять, там есть очень большая свобода, свобода. А когда у человека появляется какая-то ответственность, перед детьми, следующим поколением, государством, тогда ты понимаешь, что надо немножко нести ее. Это трансформация. Мы растем, слава Богу,

– комментировал артист.

Михаил Хома сосредоточился на благотворительной деятельности и концертах тура "Україна переможе" вместе со своими коллегами Александром Пономаревым и Юрием Горбуновым. Они выступают как в Украине, так и за рубежом, собирая средства для Вооруженных Сил Украины.



Юрий Горбунов с сыном, Александр Пономарев, Дзидзьо / Фото из инстаграма Пономарева

И уже в 2025 году Михаил Хома вернулся к образу "мегапопулярного" Дзидзьо. Он снова надел шляпу с перьями и начал выступать с хитами,, которые стали любимцами миллионов украинцев.

Певец не комментирует это решение. Важно отметить, что он не прекратил сотрудничество с Пономаревым и Горбуновым.

Интересно, что также Дзидзьо появится в новом комедийном фильме "Поезд к Рождеству", что выйдет в кинотеатрах с 1 декабря. Хома сыграет машиниста поезда.