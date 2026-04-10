10 апреля, 09:01
Актриса Мила Сивацкая объявила о беременности: нежные фото и видео с животиком

Мария Примыч
Основні тези
  • Украинская актриса Мила Сивацкая объявила о беременности, поделившись фото и видео с округлившимся животиком в Instagram.
  • Актрису поздравили известные личности, но она не раскрыла деталей о поле ребенка.

Украинская актриса Мила Сивацкая объявила о беременности. Она показала фото и видео с округлым животиком.

Новостью Сивацкая поделилась с подписчиками в инстаграме. Актриса долго скрывала беременность.

Мила Сивацкая опубликовала трогательное видео, которое сняла на природе. Актриса надела светлый костюм в горошек – блузу и юбку – и показала беременный животик.

+1, 
– написала она.

В комментариях под постом Сивацкую поздравили Наталка Денисенко, Ева Коршик, ROXOLANA, Рамина Эсхакзай, Екатерина Кузнецова, Любава Грешнова, Дарья Петрожицкая и другие.

Сивацкая также показала нежные фотографии, где позирует на природе. Пока актриса не поделилась деталями, в частности не раскрыла пол ребенка.

И так начинается новый раздел, 
– написала Мила под фото.

Мила Сивацкая беременна / Фото из инстаграма актрисы

 

 

Напомним! 3 апреля украинская певица Ната Смирина впервые стала мамой, о чем она сообщила на своей странице в инстаграме. Знаменитость родила дочь от саунд-продюсера Ильи Мисюры. Супруги назвали девочку Лией.

Что известно о личной жизни Милы Сивацкой?

  • В 2023 году Мила Сивацкая рассказала, что любимый Сергей сделал ей предложение в новогоднюю ночь. Однако через несколько минут начался обстрел, поэтому влюбленные ушли в коридор.

  • Тогда актриса делилась, что хочет отпраздновать свадьбу в Крыму, поэтому надо подождать окончания войны.

  • В октябре 2024 года Сивацкая намекнула, что вышла замуж за Сергея, а уже в апреле 2025 года актриса подтвердила, что они поженились.

  • Кстати, несколько лет назад Мила сообщила, что они с Сергеем переехали в Барселону. Актриса отмечала, что они пересекли границу официально.