Актриса Мила Сивацкая объявила о беременности: нежные фото и видео с животиком
- Украинская актриса Мила Сивацкая объявила о беременности, поделившись фото и видео с округлившимся животиком в Instagram.
- Актрису поздравили известные личности, но она не раскрыла деталей о поле ребенка.
Украинская актриса Мила Сивацкая объявила о беременности. Она показала фото и видео с округлым животиком.
Новостью Сивацкая поделилась с подписчиками в инстаграме. Актриса долго скрывала беременность.
Мила Сивацкая опубликовала трогательное видео, которое сняла на природе. Актриса надела светлый костюм в горошек – блузу и юбку – и показала беременный животик.
+1,
– написала она.
В комментариях под постом Сивацкую поздравили Наталка Денисенко, Ева Коршик, ROXOLANA, Рамина Эсхакзай, Екатерина Кузнецова, Любава Грешнова, Дарья Петрожицкая и другие.
Сивацкая также показала нежные фотографии, где позирует на природе. Пока актриса не поделилась деталями, в частности не раскрыла пол ребенка.
И так начинается новый раздел,
– написала Мила под фото.
Мила Сивацкая беременна / Фото из инстаграма актрисы
Напомним! 3 апреля украинская певица Ната Смирина впервые стала мамой, о чем она сообщила на своей странице в инстаграме. Знаменитость родила дочь от саунд-продюсера Ильи Мисюры. Супруги назвали девочку Лией.
Что известно о личной жизни Милы Сивацкой?
В 2023 году Мила Сивацкая рассказала, что любимый Сергей сделал ей предложение в новогоднюю ночь. Однако через несколько минут начался обстрел, поэтому влюбленные ушли в коридор.
Тогда актриса делилась, что хочет отпраздновать свадьбу в Крыму, поэтому надо подождать окончания войны.
В октябре 2024 года Сивацкая намекнула, что вышла замуж за Сергея, а уже в апреле 2025 года актриса подтвердила, что они поженились.
Кстати, несколько лет назад Мила сообщила, что они с Сергеем переехали в Барселону. Актриса отмечала, что они пересекли границу официально.