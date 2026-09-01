С розовыми волосами и в белом платье: Миша Кацурин похвастался стильной дочерью-пятиклассницей

Известный украинский ресторатор Миша Кацурин поделился трогательными семейными снимками по случаю Дня знаний. Его 10-летняя дочь Александра от бывшей жены Даши Кацуриной пошла в пятый класс, чем немало удивила своего знаменитого отца.

В этом году первое сентября стало особенным для семьи Кацуриных. Дочь пошла учиться в среднюю школу, а 5-летний братик Иван перешел в старшую группу детского сада. Гордый отец решил показать подписчикам в инстаграме, как прошло их праздничное утро.

В своих инстаграм-историях ресторатор опубликовал милое семейное селфи, сделанное в автомобиле по дороге в учебные заведения. Позже он показал кадры со школьной линейки дочери.

И, тем не менее, 1 сентября,

– лаконично подписал селфи Кацурин.

Миша Кацурин с детьми / Фото из инстаграма

Девочка позировала на торжественной дорожке в киевской школе в нежном белом платье, которое дополнила яркими украшениями. Особое внимание привлекла прическа пятиклассницы – прямо перед школой Саша сменила имидж и покрасила пряди волос в яркий розовый цвет.



Дочь Миши Кацурина / Фото из инстаграма

Поддержать школьницу также пришла ее бабушка Елена. Сам Миша не скрывал эмоций от того, как быстро растут дети.

Саша уже в 5-м классе, Иван – в старшей группе детского сада. Мы с бабушкой в восторге,

– написал Кацурин.



Миша Кацурин с мамой и дочерью / Фото из инстаграма

А вот маленький Иван, которому еще рано садиться за парту, тем временем с удовольствием наслаждался мороженым.



Сын Миши Кацурина с детьми / Фото из инстаграма

Кстати, сын Виталия Козловского в свои два года пошел в детский сад, поэтому для звездной семьи это тоже особенное 1 сентября.