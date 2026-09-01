О важном событии Юлия Бакуменко рассказала в инстаграме. Супруга певца поделилась с подписчиками совместным фото с сыном, сделанным по случаю его первого дня в детском саду.

На снимке мама и сын позируют вместе в вышитых нарядах. Юлия выбрала вышитое платье, а Оскар появился в вышитой рубашке, которую дополнили джинсы и кроссовки.

С 1 сентября, наших детей! У Оскара первый день в детском саду,

– написала жена Виталия Козловского.

Юлия Бакуменко с сыном Оскаром / Фото из инстаграма супруги Виталия Козловского

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Сам Виталий Козловский на этот раз совместных фото с сыном не публиковал. В то же время известно, что накануне, 30 августа, певец выступил в качестве специального гостя на финале конкурса "Мисс и Миссис Закарпатье 2026".

Напомним, 25 февраля Оскару исполнилось два года. Тогда Виталий Козловский поздравил сына с праздником и показал, как мальчик изменился за первые два года жизни.