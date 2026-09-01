Про важливу подію Юлія Бакуменко розповіла в інстаграмі. Дружина співака поділилася з підписниками спільним фото з сином, зробленим з нагоди його першого дня у садочку.

На світлині мама та син позують разом у вишитих образах. Юлія обрала вишиту сукню, а Оскар постав у вишитій сорочці, яку доповнили джинси та кросівки.

З 1 вересня наших діток! У Оскара перший день у садочку,

– написала дружина Віталія Козловського.

Юлія Бакуменко з сином Оскаром / Фото з інстаграму дружини Віталія Козловського

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Сам Віталій Козловський цього разу спільних фото із сином не публікував. Водночас відомо, що напередодні, 30 серпня, співак виступив спеціальним гостем фіналу конкурсу "Міс та Місіс Закарпаття 2026".

Нагадаємо, 25 лютого Оскару виповнилося два роки. Тоді Віталій Козловський привітав сина зі святом і показав, як хлопчик змінився за перші два роки життя.