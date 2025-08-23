22 августа в Киеве состоялся второй день премьеры мюзикла "Ребелия [1991]" от творческого объединения МУР. Этот спектакль стал мощным напоминанием о пути, который прошел украинский народ, борясь за свободу, и об ответственности каждого поколения сохранить эту независимость.

Название "Ребелия" происходит из древних хроник и означает "бунт, восстание, сопротивление". В спектакле это слово приобретает новое звучание, превращаясь в художественный манифест: независимость Украины не была подарком – ее получили борьбой, и теперь она нуждается в нашей защите. Редакция Show24 посетила мюзикл, поэтому рассказывает подробнее о том, как он прошел.

Первые сцены спектакля мгновенно погружают зрителей в мрачную советскую атмосферу. На сцене развеваются красные флаги, актеры в униформе воспроизводят образы партийных функционеров, а со сцены звучат пафосные лозунги во славу диктаторам. Все это создает ощущение показного величия системы, построенной на лжи и страхе.

Впрочем, уже через несколько минут эта искусственная торжественность разрушается, и перед глазами возникает совсем другой мир – мир украинского сопротивления. На сцене оживают ключевые события второй половины XX века, которые постепенно ведут зрителя от атмосферных зарисовок советской власти к моментам, ставшим решающими на пути к независимости.



Особенно эмоциональным был эпизод премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков", который состоялся в сентябре 1965 года и превратился в первую в СССР публичную акцию протеста против репрессий. Когда Иван Дзюба со сцены сообщает об арестах украинской интеллигенции, в зале раздается призыв Вячеслава Чорновола: "Кто против тирании – встаньте!". В то время поднялись лишь единицы, а теперь – весь зал.

Одним из самых сильных моментов спектакля является появление Василия Стуса. Рядом с ним неожиданно возникает крест с надписью "Боже, береги Донбасс" – деталь, которая соединяет прошлое с настоящим и болезненно отзывается в сердце каждого зрителя.

Далее действие переносит присутствующих в 1991 год. Перед зрителями оживает момент визита в Киев Джорджа Буша-старшего, который в своей речи призвал украинцев воздержаться от "суицидального национализма" и поддержать Горбачева. Этот эпизод вызвал напряжение в зале, ведь все поняли, как много сил понадобилось, чтобы отстоять право на собственное государство.

Кульминацией спектакля стало звучание сигнала, свидетельствующего о завершении голосования – Украина наконец обрела независимость. В этот момент на сцену выходят те, кто отдал жизнь за национальные идеи: Алла Горская, Василий Симоненко и другие художники, чье творчество и гражданская позиция стали фундаментом современной Украины.

Зрители подпевали песням и бурно хлопали после каждой сцены, особенно во время появления актеров, которые исполнили роли Стуса и Чорновола. В спектакле были воплощены также Иван Светличный, Иван Дзюба, Лесь Танюк, Иван Драч и другие знаковые фигуры украинского движения.



В мюзикле сыграли Валентин Фоменко, Роман Муленко, Роман Рогоза, Мария Деменко, Валерий Величко, Анна Одинец, Алена Якименко, Виктория Бородай, Артур Писковский, Григорий Никифоров, Виктор Ткаченко, Алексей Самойленко, Анна Андрух, Николай Шмундир, Алексей Заика.

Творческая команда постановки:

музыка – Виктор Ткаченко;

режиссер – Александр Хоменко;

костюмы – Леся Патока;

сценография – София Zbroya Пляцко;

хореография – Инна Матюшина;

свет – Антон Семенюк.

Важной частью премьеры стал благотворительный сбор средств на нужды 12-й бригады спецназначения "Азов". Во время аукциона были проданы уникальные часы "Наше время пришло. Ребелия", одни из 34-х в мире, за 100 000 гривен. Другой лот, состоящий из эскизов образа Чорновола, оригинальных бюллетеней референдума 1991 года и автографов актеров, собрал 170 000 гривен.

Напомним, что уже 24 августа, в День Независимости Украины, состоится премьера альбома "Ребелия [1991]" на всех стриминговых платформах, а также релиз лирик-видео на YouTube-канале МУР.