7 августа 2020 года умер Павел – сын Виктора Павлика и его бывшей жены Ларисы Созаевой. В пятую годовщину смерти сына Лариса посетила его могилу.

Она также поделилась в соцсетях фото, на котором показала, как сейчас выглядит место захоронения их сына.

На фотографии можно увидеть опрятную белую плиту с портретом Павла и трогательным стихотворением. Вокруг – аккуратно выложена белая галька, а у памятника установлены две лампадки и букет.

Никто на самом деле не умирает, пока не исчезают волны, которые они вызвали в мире. Сегодня, в годовщину смерти моего сына, я чувствую эти волны – вибрации, которые оставил Паша. Надеюсь, их почувствуют и те, кто его знал и просто вспомнит,

– написала Лариса Созаева.

Что известно о смерти Павла Павлика?

В 2018 году у парня обнаружили саркому позвонков – редкое онкологическое заболевание. Почти два года Павел проходил лечение, но болезнь оказалась сильнее.

Последние дни своей жизни юноша провел в госпитале. На момент смерти ему было всего 21 год.