Во время просмотра видео и после прочтения поста, который Екатерина написала об успехах сына, трудно сдержать эмоции. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Репяховой.
Не пропустите Не имеют связи с музыкой, – известный артист жестко прошелся по "Лисапетному батальону"
Жена Виктора Павлика опубликовала трогательный ролик, где видно, как Михайлик занимается с врачами, выполняет упражнения, а в конце – самостоятельно говорит.
У каждого свой путь. Наш именно такой. И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Потому что самое важное приходит тогда, когда ты уже не ожидаешь, а просто живешь,
– написала Репяхова.
Заметим, диспраксия – это нарушение, которое влияет на координацию, речи и общее развитие. Первые признаки расстройства у Михасика Екатерина и Виктор заметили еще в два года. С тех пор они активно занимаются лечением и развитием ребенка.
Что известно о диагнозе Миши?
- У сына Екатерины Репяховой и Виктора Павлика обнаружили нейрогенетическое расстройство – из-за изменений в генах один из рецепторов мозга работает медленнее, что затрудняет восприятие информации. Возможно, на это повлиял бессимптомный COVID-19, который Екатерина перенесла во время беременности.
- Екатерина объясняла, что нейрогенетическое расстройство – это не болезнь, а просто другой способ развития, который требует немного больше времени и поддержки. При этом интеллект, эмоции и творчество у ребенка сохраняются.
- Также известно, что у Миши есть врожденное нарушение структуры мозга, отвечающей за связь между полушариями. Но благодаря нейропластичности мозг может адаптироваться – другие его части берут на себя необходимые функции. Это возможно благодаря регулярным занятиям и тренировкам.
- Заметим, что врачи дают оптимистичные прогнозы – со временем мальчик сможет нормально развиваться, учиться и общаться с другими детьми.