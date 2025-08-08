Під час перегляду відео та після прочитання допису, який Катерина написала про успіхи сина, важко стримати емоції. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Репяхової.

Дружина Віктора Павліка опублікувала зворушливий ролик, де видно, як Михайлик займається з лікарями, виконує вправи, а наприкінці – самостійно говорить.

У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Лише любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не очікуєш, а просто живеш,

– написала Репяхова.

Зауважимо, диспраксія – це порушення, яке впливає на координацію, мовлення та загальний розвиток. Перші ознаки розладу у Михасика Катерина і Віктор помітили ще у два роки. Відтоді вони активно займаються лікуванням і розвитком дитини.

Що відомо про діагноз Михасика?