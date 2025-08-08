Під час перегляду відео та після прочитання допису, який Катерина написала про успіхи сина, важко стримати емоції. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Репяхової.
Дружина Віктора Павліка опублікувала зворушливий ролик, де видно, як Михайлик займається з лікарями, виконує вправи, а наприкінці – самостійно говорить.
У кожного свій шлях. Наш саме такий. І я вдячна за нього. Без очікувань. Без вимог. Лише любов. Бо найважливіше приходить тоді, коли ти вже не очікуєш, а просто живеш,
– написала Репяхова.
Зауважимо, диспраксія – це порушення, яке впливає на координацію, мовлення та загальний розвиток. Перші ознаки розладу у Михасика Катерина і Віктор помітили ще у два роки. Відтоді вони активно займаються лікуванням і розвитком дитини.
Що відомо про діагноз Михасика?
- У сина Катерини Репяхової та Віктора Павліка виявили нейрогенетичний розлад – через зміни в генах один з рецепторів мозку працює повільніше, що ускладнює сприйняття інформації. Можливо, на це вплинув безсимптомний COVID-19, який Катерина перенесла під час вагітності.
- Катерина пояснювала, що нейрогенетичний розлад – це не хвороба, а просто інший спосіб розвитку, який потребує трохи більше часу та підтримки. При цьому інтелект, емоції та творчість у дитини зберігаються.
- Також відомо, що у Михайлика є вроджене порушення структури мозку, що відповідає за зв'язок між півкулями. Але завдяки нейропластичності мозок може адаптуватися – інші його частини беруть на себе необхідні функції. Це можливо завдяки регулярним заняттям та тренуванням.
- Зауважимо, що лікарі дають оптимістичні прогнози – з часом хлопчик зможе нормально розвиватися, вчитися та спілкуватися з іншими дітьми.