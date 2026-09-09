MONATIK представил новую песню "НуМо" и клип с участием KOLA и DANTES

MONATIK представил новую песню "НуМо" и клип к ней. Это вторая часть его музыкального арт-проекта – мюзикловой видеотрилогии, части которой плавно перетекают одна в другую и складываются в единую большую историю.

Премьере "НуМо" предшествовал трек "Потому что" и клип на него. В первой части истории DANTES "женился" на KOLA, а видео уже набрало более 3 миллионов просмотров. Теперь сюжет получил продолжение в новой работе MONATIK, которая вышла на его YouTube-канале.

События клипа "НуМо" также разворачиваются на свадьбе KOLA и DANTES. MONATIK произносит тост и исполняет новую песню, которая стала поводом поговорить о самом важном – мечтах, любви, семье и желании видеть вокруг себя больше хорошего.

Песню "НуМо" артист написал в начале 2026 года. MONATIK признается, что тогда ему было нелегко эмоционально из-за всего, что происходило вокруг. В то же время именно в этот период у него возникла идея закрыть глаза и представить мир таким, каким хочется его видеть: с семьей за одним столом, общими мечтами и музыкой, которая звучит громче слов.

Во времена искусственного интеллекта я говорю себе: давай дальше творить жизнь. Во времена полномасштабной войны я говорю себе: давай дальше мечтать о прекрасном и добром. Возможно, это "махровый" оптимизм. Но он меня спасает,

– поделился MONATIK.

MONATIK – "НуМо": смотрите видео онлайн

Если первая часть трилогии была драмой, то "НуМо" команда артиста называет фантастикой. А третья часть истории еще впереди. По замыслу создателей, это не три отдельных видео, а три главы одной истории. Каждая следующая часть по-новому переосмысливает предыдущую, а финал должен изменить восприятие событий, которые зритель видел с самого начала.

Кстати, недавно и сам Владимир Дантес выпустил новую песню об отношениях, которые никак не удается закончить.