"Потому что..." – легкая, мелодичная и глубокая песня, в которой сочетаются фирменный стиль артиста, современное поп-звучание и припев, который запоминается слушателям, сообщает 24 Канал.
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Фрагмент песни "Потому что…" стал вирусным в сети ещё до официального релиза. С первых секунд она покорила зрителей, а видеоклип, вышедший сегодня, превратил эту историю в настоящий мюзикл-свадьбу.
MONATIK представляет трилогию, в которой каждый из героев является отдельным символом и важной частью большой драматургии. В клипе DANTES женится на KOLA, Мишель Андраде выступает в роли подружки невесты, а BRYKULETS поёт голосом Дмитрия.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
"Потому что…" уже можно посмотреть на официальном ютуб-канале MONATIK. Вскоре выйдут второе и третье видео – "НуМо" и "АнгелаМ". А пока артист намекает, что всё не так, как кажется.
MONATIK – "Потому что…": смотрите видео онлайн
Это три акта одной драматургии, а не отдельные видеоработы. Каждый следующий по-новому переосмысливает предыдущий, а финал переворачивает представление о том, что происходило в самом начале.
Трилогию нужно смотреть полностью – от первого до последнего кадра. Воплотить идею MONATIK помог режиссер Руслан Махов. Артист отметил, что самое интересное ждет впереди.
Другие премьеры от украинских артистов
Несколько дней назад наша редакция писала о других новинках от украинских артистов. Они выпустили треки о любви, ностальгии по детству и танцевальные композиции.
- YAROMIYA – "Цветы"
- iSKra – "Вишенка-черешенька"
- GROSU – "Мой рай"
- TheNogi – "Не на часі"
- Jerry Heil – Dark Disco
- МУАЯД – "Твой яд"
- MUSHKA – "Детство"