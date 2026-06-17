"Потому что..." – легкая, мелодичная и глубокая песня, в которой сочетаются фирменный стиль артиста, современное поп-звучание и припев, который запоминается слушателям, сообщает 24 Канал.

Читайте также Не является поклонником поп-музыки: Андрей Садовый рассказал, какую музыку слушает

Фрагмент песни "Потому что…" стал вирусным в сети ещё до официального релиза. С первых секунд она покорила зрителей, а видеоклип, вышедший сегодня, превратил эту историю в настоящий мюзикл-свадьбу.

MONATIK представляет трилогию, в которой каждый из героев является отдельным символом и важной частью большой драматургии. В клипе DANTES женится на KOLA, Мишель Андраде выступает в роли подружки невесты, а BRYKULETS поёт голосом Дмитрия.

"Потому что…" уже можно посмотреть на официальном ютуб-канале MONATIK. Вскоре выйдут второе и третье видео – "НуМо" и "АнгелаМ". А пока артист намекает, что всё не так, как кажется.

MONATIK – "Потому что…": смотрите видео онлайн

Это три акта одной драматургии, а не отдельные видеоработы. Каждый следующий по-новому переосмысливает предыдущий, а финал переворачивает представление о том, что происходило в самом начале.

Трилогию нужно смотреть полностью – от первого до последнего кадра. Воплотить идею MONATIK помог режиссер Руслан Махов. Артист отметил, что самое интересное ждет впереди.

Другие премьеры от украинских артистов

Несколько дней назад наша редакция писала о других новинках от украинских артистов. Они выпустили треки о любви, ностальгии по детству и танцевальные композиции.