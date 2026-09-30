Хотела стать юристкой, а стала "Маленой": малоизвестные факты и скандалы Моники Беллуччи

30 сентября Монике Беллуччи исполняется 62 года. За это время она прошла путь от застенчивой девушки из небольшого итальянского городка до одной из самых известных актрис Европы.

Но за образом секс-символа скрывается биография, гораздо более интересная, чем кажется: юридический факультет, скандальный фильм "Необратимость", протест против итальянских законов, роль в фильме о Бонде после 50 и роман с Тимом Бертоном. Обо всем интересном из жизни Моники Белуччи рассказывает 24 Канал.

Детство и карьера, которой могло и не быть



Моника Беллуччи / Фото из открытых источников



Моника Белуччи родилась 30 сентября 1964 года в Умбрии и была единственным ребенком в семье. В юности она была застенчивой, но уже в 16 лет начала работать моделью и ездила на съемки в Париж и Лондон.

Изначально Беллуччи вообще планировала другую жизнь – поступила в Университет Перуджи изучать право, а модельная карьера должна была лишь оплачивать обучение. Но в 1988 году она переехала в Милан, и юридическая карьера осталась где-то между учебниками и подиумами.

В 1992 году актриса получила небольшую роль в фильме "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы, а мировую славу ей принесла "Малена".

Красота стала и преимуществом, и проблемой



Моника Беллуччи / Фото из открытых источников



После "Малены" Белуччи закрепила за собой статус одного из главных секс-символов европейского кино. Но сама актриса не раз говорила, что внешность иногда даже мешала – ей приходилось доказывать, что она способна на большее, чем просто красиво выглядеть в кадре. По ее словам, карьера, построенная только на красоте, долго не продержится.

В 50 лет стала "женщиной Бонда"



Моника Беллуччи / Фото из инстаграма звезды



Когда Беллуччи пригласили в "007: Спектр", ей было 50 лет. Она даже подумала, что ей предложат роль вроде М, но Сэм Мендес хотел видеть ее возлюбленной Бонда.

Так Беллуччи стала самой пожилой на тот момент актрисой, сыгравшей возлюбленную агента 007. Сама она шутила, что уже не Bond girl, а Bond woman.

Кассель, две дочери и Тим Бертон

С Венсаном Касселем Беллуччи познакомилась на съемках фильма "Квартира". Они поженились в 1999 году, стали родителями двух дочерей – Девы и Леони, а в 2013-м развелись.

В 2023 году Беллуччи подтвердила роман с режиссером Тимом Бертоном. Впоследствии она сыграла в его фильме "Битлджус Битлджус", но в сентябре 2025 года пара объявила о расставании.

Интересные факты о Монике Беллуччи

Она никогда полностью не переезжала в Голливуд и объясняла, что ей больше нравится европейский образ жизни, где можно спокойно отвести детей в школу или сходить в магазин, не превращая это в шоу.

Также Беллуччи хранит простое гранатовое кольцо своей бабушки, несмотря на многолетнее сотрудничество с люксовыми ювелирными брендами. А ее дочь Дева сегодня тоже строит карьеру в модельном бизнесе и кино.

Дважды позировала обнаженной во время беременности. В 2004 году Беллуччи снялась обнаженной для Vanity Fair в знак протеста против строгих итальянских законов об искусственном оплодотворении. Это вызвало настолько сильный резонанс, что ее публично раскритиковала ватиканская газета L’Osservatore Romano. Спустя несколько лет актриса повторила фотосессию в беременном виде.

Фильм "Необратимость" вызвал один из самых громких скандалов в Каннах. Из-за чрезвычайно жестокой сцены насилия зрители массово покидали зал, а, по сообщениям прессы, двое людей даже потеряли сознание. Сам Венсан Кассель позже говорил, что не смог смотреть эту сцену вместе с женой.

В фильме "Малени" она отказалась от дублерши в одной из самых жестоких сцен. Беллуччи хотела, чтобы зритель видел именно ее лицо и реакцию героини во время публичного унижения. Для актрисы это было принципиально – сцена должна была выглядеть максимально реалистично.

Ее первый брак продлился всего около полугода. До Венсана Касселя Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо. Об этом браке вспоминают гораздо реже, чем о ее 14-летних отношениях с Касселем.

В начале романа с Касселем он вообще не был от нее в восторге. Сам актер вспоминал, что не хотел встречаться с коллегой по съемочной площадке и сначала даже думал, что режиссер взял Беллуччи только потому, что она модель. Впоследствии она стала его "первой настоящей любовью".

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