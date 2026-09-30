Та за образом секс-символу ховається біографія значно цікавіша, ніж здається: юридичний факультет, скандальна "Незворотність", протест проти італійських законів, роль у Бонді після 50 і роман із Тімом Бертоном. Про все цікаве з життя Моніки Белуччі розповідає 24 Канал.

Дитинство і кар’єра, якої могло не бути



Моніка Белуччі / Фото з відкритих джерел



Моніка Беллуччі народилася 30 вересня 1964 року в Умбрії та була єдиною дитиною в родині. У юності вона була сором’язливою, але вже у 16 років почала працювати моделлю й їздила на зйомки до Парижа та Лондона.

Спочатку Беллуччі взагалі планувала інше життя – вступила до Університету Перуджі вивчати право, а моделінг мав лише оплачувати навчання. Але у 1988 році вона перебралася до Мілана, і юридична кар’єра залишилася десь між підручниками та подіумами.

У 1992 році акторка отримала невелику роль у "Дракулі" Френсіса Форда Копполи, а світову славу їй принесла "Малена".

Краса стала і перевагою, і проблемою



Моніка Белуччі / Фото з відкритих джерел



Після "Маленим Беллуччі закріпила за собою статус одного з головних секс-символів європейського кіно. Але сама акторка не раз говорила, що зовнішність іноді навіть заважала – їй доводилося доводити, що вона здатна на більше, ніж просто красиво виглядати в кадрі. За її словами, кар’єра, побудована лише на красі, довго не протримається.

У 50 стала "жінкою Бонда"



Моніка Белуччі / Фото з Інстаграму зірки



Коли Беллуччі запросили у "007: Спектр", їй було 50 років. Вона навіть подумала, що їй запропонують роль на кшталт М, але Сем Мендес хотів бачити її коханою Бонда.

Так Беллуччі стала найстаршою на той момент акторкою, яка зіграла кохану жінку агента 007. Сама вона жартувала, що вже не Bond girl, а Bond woman.

Кассель, дві доньки й Тім Бертон

З Венсаном Касселем Беллуччі познайомилася на зйомках "Квартири". Вони одружилися у 1999 році, стали батьками двох доньок – Деви та Леоні, а у 2013-му розлучилися.

У 2023 році Беллуччі підтвердила роман із режисером Тімом Бертоном. Згодом вона зіграла у його "Бітлджус Бітлджус", але у вересні 2025 року пара оголосила про розставання.

Цікаві факти про Моніку Беллучі

Вона ніколи повністю не переїжджала до Голлівуду й пояснювала, що їй більше подобається європейський стиль життя, де можна спокійно відвести дітей до школи чи піти до магазину без перетворення цього на шоу.

Також Беллуччі зберігає просту гранатову каблучку своєї бабусі, попри багаторічну співпрацю з люксовими ювелірними брендами. А її донька Дева сьогодні теж будує кар’єру у моделінгу та кіно.

Двічі позувала оголеною під час вагітності. У 2004 році Беллуччі знялася оголеною для Vanity Fair на знак протесту проти суворих італійських законів щодо штучного запліднення. Це викликало настільки сильний резонанс, що її публічно розкритикувала ватиканська газета L’Osservatore Romano. Через кілька років акторка повторила вагітну фотосесію.

"Незворотність" спричинила один із найгучніших скандалів Канн. Через надзвичайно жорстоку сцену насильства глядачі масово залишали зал, а за повідомленнями преси, двоє людей навіть знепритомніли. Сам Венсан Кассель пізніше казав, що не зміг дивитися цю сцену з дружиною.

У "Малені" вона відмовилася від дублерки в одній із найжорсткіших сцен. Беллуччі хотіла, щоб глядач бачив саме її обличчя та реакцію героїні під час публічного приниження. Для акторки це було принципово – сцена мала виглядати максимально реально.

Її перший шлюб тривав лише близько пів року. До Венсана Касселя Беллуччі була одружена з фотографом Клаудіо Карлосом Бассо. Про цей шлюб згадують значно рідше, ніж про її 14-річні стосунки з Касселем.

На старті роману з Касселем він узагалі не був від неї в захваті. Сам актор згадував, що не хотів зустрічатися з колегою по знімальному майданчику і спочатку навіть думав, що режисер узяв Беллуччі лише тому, що вона модель. Згодом вона стала його "першим справжнім коханням".

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