Як повідомляє 24 Канал, Майбутня зірка, якісь сьогодні виповнюється 92, росла без батька, у бідності, пережила війну й голод, а в школі її дражнили через худорлявість. Через кілька років ця сама дівчина стане одним із головних секс-символів XX століття. Іронія у життя все-таки є.

Батька майже не бачила, а вдома було семеро людей



Софі Лорен з мамою / Фото Bridgeman



Софія Шиколоне народилася у 1934 році. Її батько Ріккардо Шиколоне не одружився з її матір'ю Ромільдою і фактично не утримував родину. Лорен пізніше розповідала, що бачила його лише кілька разів у житті.

Родина повернулася до Поццуолі біля Неаполя. Софія жила у двокімнатному будинку разом із великою кількістю родичів, а роки Другої світової стали для сім'ї буквально боротьбою за їжу.

Вона була настільки худою, що однолітки прозвали її "зубочисткою". Лорен згадувала, що харчувалися пайковим хлібом і тим, що вдавалося знайти. Діти також насміхалися з неї через те, що батьки не були одружені.

За прізвище сестри довелося заплатити

Є в її сімейній історії й зовсім кінематографічний епізод. Батько не хотів офіційно визнавати молодшу сестру Софії – Марію.

Коли Лорен уже почала заробляти, за її словами, вона заплатила батькові мільйон лір, щоб сестра отримала його прізвище.

Сукня зі штори і взуття, пофарбоване в білий



Софі Лорен / Bridgeman



Кар'єра теж почалася максимально не по-голлівудськи. Коли Софія мала брати участь у конкурсі краси, грошей на вечірню сукню не було. Бабуся зняла рожеву штору й пошила з неї вбрання, а мама пофарбувала старі чорні туфлі білою фарбою.

Софія не стала головною переможницею, зате потрапила до числа "принцес моря". Серед призів були гроші, шпалери та квиток до Рима. Шпалерами родина закрила тріщини в стінах після війни, а квиток фактично відкрив їй дорогу в кіно. От вам і старт кар'єри: жодного агента, зате штори відсутні.

Карло Понті: кохання з дуже складною юридичною історією

Саме в юності Софія познайомилася з продюсером Карло Понті, який був старший за неї більш ніж на два десятиліття.

Їхні стосунки були далеко не просто красивою історією з червоної доріжки. Понті на той момент був одружений, а розлучення в Італії фактично було неможливим. Пара спробувала оформити шлюб за кордоном, але в Італії його не визнали, а Понті навіть звинувачували у двоєженстві. Зрештою вони змогли офіційно одружитися лише у 1966 році.

Кері Грант і роман, який мало не змінив усе



Софі Лорен / Фото lombardiabeniculturali



На зйомках "Гордості та пристрасті" Софі Лорен познайомилася з Кері Грантом. Вона була зовсім молодою, він – уже великою голлівудською зіркою і приблизно на 30 років старшим.

Між ними зав'язалися романтичні стосунки. Грант надсилав їй квіти та листи, а Лорен багато років потому визнавала, що перед нею фактично стояв вибір між ним і Карло Понті.

Тут є одна красива голлівудська легенда: роками писали, що Грант нібито зробив їй пропозицію. Але сама Лорен у 2020 році уточнила, що офіційної пропозиції на знімальному майданчику не було. Зрештою вона обрала Понті.

Чоловіка вона пережила майже на два десятиліття

З Понті Софі залишалася до його смерті у 2007 році. Вони виховали двох синів — Карло-молодшого та Едоардо. Лорен неодноразово казала, що смерть чоловіка не стала з роками легшою і вона продовжувала за ним сумувати.

Едоардо пішов у режисуру і саме він зняв матір у фільмі "Все життя попереду", який став її останньою великою кінороллю.

Де Софі Лорен зараз



Софі Лорен / Фото Getty Imgines



Софі Лорен багато років живе у Женеві, Швейцарія, де поруч із нею діти та онуки. У вересні 2025 року вона саме там відсвяткувала 91-річчя з родиною, а в жовтні з'явилася на фотографіях із весілля старшого сина Карло.

У липні 2026 року в медіа почали ширитися чутки про нібито госпіталізацію акторки. Її племінниця Алессандра Муссоліні публічно їх спростувала, заявивши, що Лорен вдома, почувається добре і "сповнена життя".

А ще ви точно не знвєте як складалось життя популярної у 60-х роках моделі Твіггі.



