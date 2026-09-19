Як повідомляє 24 Канал, 19 вересня Твіггі виповнюється 77 років. Сьогодні її називають однією з головних ікон моди XX століття, хоча сама вона колись вважала себе надто худою і зовсім не схожою на красуню. Мода, як бачимо, мала з цього приводу іншу думку.

Випадкова стрижка – і світова слава



Твіггі / Фото з відкритих джерел



Твіггі народилася 19 вересня 1949 року в Лондоні. Її знамените прізвисько з'явилося через худорляву фігуру та тонкі ноги – знайомі почали називати її Twiggy, і ім'я приклеїлося настільки міцно, що про Леслі Горнбі незабаром майже забули.

Кар'єру моделі вона навіть не планувала. У 1966 році Твіггі прийшла до лондонського салону House of Leonard, де їй зробили коротку експериментальну стрижку й сфотографували результат. Знімки помітила редакторка Daily Express, після чого 16-річну дівчину назвали "Обличчям 1966 року". Далі все сталося зі швидкістю, про яку сучасним інфлюенсерам залишається лише мріяти.

Твіггі стала символом Swinging London і допомогла популяризувати мінісукні та нову підліткову моду 60-х. V&A називає її однією з моделей, які перетворилися на міжнародних зірок тієї епохи.

Моделлю бути набридло – пішла в кіно



Твіггі / Фото з відкритих джерел



Що цікаво, активна модельна кар'єра Твіггі тривала лише кілька років. Зате замість того, щоб назавжди залишитися красивим фото з 60-х, вона подалася в кіно, музику й театр.

У 1971 році Твіггі зіграла у мюзиклі "The Boy Friend" Кена Рассела і отримала за роль одразу два "Золоті глобуси" – як найкраща акторка в комедії або мюзиклі та як нова зірка року.

А у 1983 році вона вийшла на Бродвей у мюзиклі "My One and Only" і отримала номінацію на премію Tony за найкращу жіночу роль. Тож модель із величезними віями виявилася ще й цілком серйозною театральною акторкою.

Особисте життя Твіггі



Твіггі / Фото The Face Show бренда MAC Cosmetics



Першим чоловіком моделі став американський актор Майкл Вітні. У пари народилася донька Карлі. Після смерті Вітні Твіггі сама виховувала доньку, а згодом зустріла актора і режисера Лі Лоусона, з яким одружилася і живе багато років.

Її внесок у культуру оцінила й британська корона: у списку новорічних нагород 2019 року Леслі "Твіггі" Лоусон отримала звання Дами-командора Ордену Британської імперії.

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