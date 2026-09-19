Как сообщает 24 Канал, 19 сентября Твигги исполняется 77 лет. Сегодня ее называют одной из главных икон моды XX века, хотя сама она когда-то считала себя слишком худой и совсем не похожей на красавицу. Мода, как видим, была другого мнения по этому поводу.

Случайная стрижка – и мировая слава



Твигги / Фото из открытых источников



Твигги родилась 19 сентября 1949 года в Лондоне. Ее знаменитое прозвище появилось из-за худой фигуры и тонких ног – знакомые начали называть ее Twiggy, и это имя прижилось настолько прочно, что о Лесли Хорнби вскоре почти забыли.

Карьеру модели она даже не планировала. В 1966 году Твигги пришла в лондонский салон House of Leonard, где ей сделали короткую экспериментальную стрижку и сфотографировали результат. Снимки заметила редактор Daily Express, после чего 16-летнюю девушку назвали "Лицом 1966 года". Дальше все произошло со скоростью, о которой современным инфлюенсерам остается только мечтать.

Твигги стала символом Swinging London и помогла популяризировать мини-платья и новую подростковую моду 60-х. V&A называет ее одной из моделей, которые превратились в международных звезд той эпохи.

Быть моделью надоело – ушла в кино



Твигги / Фото из открытых источников



Что интересно, активная модельная карьера Твигги длилась всего несколько лет. Зато вместо того, чтобы навсегда остаться красивой фотографией из 60-х, она отправилась в кино, музыку и театр.

В 1971 году Твигги сыграла в мюзикле "The Boy Friend" Кена Рассела и получила за роль сразу два "Золотых глобуса" – как лучшая актриса в комедии или мюзикле и как новая звезда года.

А в 1983 году она вышла на Бродвей в мюзикле "My One and Only" и получила номинацию на премию "Тони" за лучшую женскую роль. Таким образом, модель с огромными ресницами оказалась еще и вполне серьезной театральной актрисой.

Личная жизнь Твигги



Твигги / Фото The Face Show бренда MAC Cosmetics



Первым мужем модели стал американский актер Майкл Уитни. У пары родилась дочь Карли. После смерти Уитни Твигги сама воспитывала дочь, а впоследствии встретила актера и режиссера Ли Лоусона, вышла замуж за него и живет с ним уже много лет.

Ее вклад в культуру оценила и британская корона: в списке новогодних наград 2019 года Лесли "Твигги" Лоусон получила звание Дамы-командора Ордена Британской империи.

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