MTV Video Music Awards 2025: назвали имена всех победителей престижной премии
- Леди Гага стала триумфатором MTV Video Music Awards 2025, получив награды за "Артист года", "Лучшую режиссуру" и "Лучшую художественную постановку". Кроме того, отметили ее дуэт с Bruno Mars.
- Ариана Гранде получила награды за "Видео года", "Лучшую поп-песню" и "Лучшее долговременное видео", а Сабрина Карпентер победила в номинациях "Лучший альбом", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший поп-артист".
- Алекс Уоррен получил звание "Лучшего нового артиста", а Rosé и Bruno Mars получили награду "Песня года" за трек APT.
- Среди других победителей: BLACKPINK как "Лучшая группа", Doechii с "Лучшим хип-хопом" и многие другие.
Вечером 7 сентября отгремела одно из самых ожидаемых музыкальных событий года – церемония вручения MTV Video Music Awards 2025. Событие проходило в Нью-Йорке на арене UBS.
Далее в тексте Show 24 – полный список победителей нынешней церемонии.
Так, абсолютной триумфаторкой MTV Video Music Awards 2025 стала Леди Гага, которая завоевала главную награду "Артист года" (Artist of the Year). Она также получила награды за "Лучшую режиссуру" (Best Direction) и "Лучшую художественную постановку" (Best Art Direction) в клипе Abracadabra.
Леди Гага – Abracadabra: смотрите видео онлайн
Кроме того, дуэт певицы с Bruno Mars – Die With a Smile – победил в номинации "Лучшая коллаборация" (Best Collaboration).
Леди Гага, Бруно Марс – Die With a Smile: смотрите видео онлайн
Ариана Гранде также получила сразу несколько наград. Ее клип Brighter Days Ahead получил награды в категориях "Видео года" (Video of the Year), "Лучшая поп-песня" (Best Pop) и "Лучшее длительное видео" (Best Longform Video).
Ариана Гранде – Brighter Days Ahead: смотрите видео онлайн
Еще одной из главных звезд вечера MTV Video Music Awards 2025 была Сабрина Карпентер. Она победила в трех номинациях: "Лучший альбом" (Best Album) за Short n' Sweet, "Лучшие визуальные эффекты" (Best Visual Effects) за Manchild, а также получила звание "Лучшего поп-артиста" (Best Pop Artist).
Сабрина Карпентер – Manchild: смотрите видео онлайн
В то же время 24-летнего американского исполнителя Алекса Уоррена признали "Лучшим новым артистом" (Best New Artist).
Алекс Уоррен – Ordinary: смотрите видео онлайн
А "Песней года" (Song of the Year) стал трек Rosé и Bruno Mars APT.
Rosé и Бруно Марса – APT: смотрите видео онлайн
BLACKPINK получила звание "Лучшая группа" (Best Group)
Doechii с треком Anxiety одержала сразу две награды – за "Лучший хип-хоп" (Best Hip-Hop) и "Лучшую хореографию" (Best Choreography).
Doechii – Anxiety: смотрите видео онлайн
Среди других победителей MTV Video Music Awards 2025:
- "Лучший рок" (Best Rock): Coldplay – All My Love;
- "Лучший латиноамериканский трек" (Best Latin): Shakira – Soltera;
- "Лучший R&B" (Best R&B): Мэрайя Кэри – Type Dangerous;
- "Лучшая альтернативная песня" (Best Alternative): Sombr – Back to Friends;
- "Лучший K-pop" (Best K-pop): Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again;
- "Лучший афробит" (Best Afrobeats): Tyla – Push 2 Start;
- "Лучшая кантри-песня" (Best Country): Megan Moroney – Am I Okay?
К тому же награды получили Kendrick Lamar с клипом Not Like Us за "Лучшую операторскую работу" и Tate McRae с Just Keep Watching за "Лучший монтаж", а награду Video for Good присвоили Charli xcx ft. Billie Eilish за клип на трек Guess.
Charli xcx ft. Billie Eilish – Guess: смотрите видео онлайн
"Песней лета" (Song of the Summer) на MTV Video Music Awards 2025 также назвали трек Tate McRae – Just Keep Watching.
Tate McRae – Just Keep Watching: смотрите видео онлайн
Во время церемонии награждения Мэрайя Кэри получила почетную награду Video Vanguard Award, Busta Rhymes впервые вручили Rock the Bells Visionary Award, а Ricky Martin стал первым обладателем Latin Icon Award.
Что известно о MTV Video Music Awards?
- Это ежегодная музыкальная премия, основана телеканалом MTV в 1984 году, чтобы отмечать лучшие музыкальные видеоклипы, исполнителей и песни.
- В отличие от других наград, где победителей выбирает профессиональное жюри, на MTV VMA голосуют в основном зрители.
- Сейчас самой успешной артисткой в истории MTV Video Music Awards является Тейлор Свифт, которая получила уже 30 наград.