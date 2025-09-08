Ввечері 7 вересня відгриміла одна з найочікуваніших музичних подій року – церемонія вручення MTV Video Music Awards 2025. Подія проходила в Нью-Йорку на арені UBS.

Далі у тексті Show 24 – повний список переможців цьогорічної церемонії.

Так, абсолютною тріумфаторкою MTV Video Music Awards 2025 стала Леді Гага, яка виборола головну нагороду "Артист року" (Artist of the Year). Вона також здобула відзнаки за "Найкращу режисуру" (Best Direction) і "Найкращу художню постановку" (Best Art Direction) у кліпі Abracadabra.

Леді Гага – Abracadabra: дивіться відео онлайн

Крім того, дует співачки із Bruno Mars – Die With a Smile – переміг у номінації "Найкраща колаборація" (Best Collaboration).

Леді Гага, Бруно Марс – Die With a Smile: дивіться відео онлайн

Аріана Гранде також здобула одразу кілька відзнак. Її кліп Brighter Days Ahead отримав нагороди у категоріях "Відео року" (Video of the Year), "Найкраща поп-пісня" (Best Pop) та "Найкраще довготривале відео" (Best Longform Video).

Аріана Гранде – Brighter Days Ahead: дивіться відео онлайн

Ще однією з головних зірок вечора MTV Video Music Awards 2025 була Сабріна Карпентер. Вона перемогла у трьох номінаціях: "Найкращий альбом" (Best Album) за Short n' Sweet, "Найкращі візуальні ефекти" (Best Visual Effects) за Manchild, а також отримала звання "Найкращого поп-артиста" (Best Pop Artist).

Сабріна Карпентер – Manchild: дивіться відео онлайн

Водночас 24-річного американського виконавця Алекса Воррена визнали "Найкращим новим артистом" (Best New Artist).

Алекс Воррен – Ordinary: дивіться відео онлайн

А "Піснею року" (Song of the Year) став трек Rosé та Bruno Mars APT.

Rosé та Бруно Марса – APT: дивіться відео онлайн

BLACKPINK отримала звання "Найкраща група" (Best Group)

Doechii з треком Anxiety здобула одразу дві нагороди – за "Найкращий хіп-хоп" (Best Hip-Hop) та "Найкращу хореографію" (Best Choreography).

Doechii – Anxiety: дивіться відео онлайн

Серед інших переможців MTV Video Music Awards 2025:

"Найкращий рок" (Best Rock): Coldplay – All My Love;

"Найкращий латиноамериканський трек" (Best Latin): Shakira – Soltera;

"Найкращий R&B" (Best R&B): Мерая Кері – Type Dangerous;

"Найкраща альтернативна пісня" (Best Alternative): Sombr – Back to Friends;

"Найкращий K-pop" (Best K-pop): Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again;

"Найкращий афробіт" (Best Afrobeats): Tyla – Push 2 Start;

"Найкраща кантрі-пісня" (Best Country): Megan Moroney – Am I Okay?.

До того ж нагороди отримали Kendrick Lamar з кліпом Not Like Us за "Найкращу операторську роботу" та Tate McRae з Just Keep Watching за "Найкращий монтаж", а відзнаку Video for Good присвоїли Charli xcx ft. Billie Eilish за кліп на трек Guess.

Charli xcx ft. Billie Eilish – Guess: дивіться відео онлайн

"Піснею літа" (Song of the Summer) на MTV Video Music Awards 2025 також назвали трек Tate McRae – Just Keep Watching.

Tate McRae – Just Keep Watching: дивіться відео онлайн

Під час церемонії нагородження Мерая Кері отримала почесну нагороду Video Vanguard Award, Busta Rhymes вперше вручили Rock the Bells Visionary Award, а Ricky Martin став першим володарем Latin Icon Award.

Що відомо про MTV Video Music Awards?