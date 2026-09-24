Началось голосование за победителя Национального отбора на Детское Евровидение-2026: как отдать свой голос

В Украине началось голосование за победителя Национального отбора на Детское Евровидение-2026.

Первый этап стартовал сегодня, 24 сентября, в приложении "Дія". Об этом сообщили на сайте издания "Суспильне Культура".

Проголосовать могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно открыть приложение "Дія", перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из шести финалистов.

За победу в Национальном отборе соревнуются:

Анастасия Пошедина – "Крылья";

"Крылья"; Роман Дорошенко – Say Hello;

– Say Hello; Эрика Колесниченко – "НЕ колыбельная";

– "НЕ колыбельная"; Дмитрий Карабет – "Мама";

"Мама"; Марко Сердинский – "Горы";

– "Горы"; Злата Солоненко – Who am I.

Финалисты национального отбора на Детское Евровидение-2026 / Фото "Суспильне мовлення"

В этом году зрители будут голосовать дважды. Первый этап стартовал сегодня, за два дня до финала Национального отбора.

Второй этап состоится уже во время финала 26 сентября. Тогда зрители смогут еще раз проголосовать за своего фаворита или изменить свой предыдущий выбор. Опрос в приложении "Дія" откроется перед выступлением первого участника и завершится после выступления последнего. О начале и завершении голосования сообщат ведущие шоу.

Финал Национального отбора начнется 26 сентября в 19:00. Победителя или победительницу определят по результатам голосования жюри и зрителей – каждая сторона будет иметь по 50% голосов.

Где смотреть финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026

Трансляцию финала можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспильне Культура", на сайте junior.eurovision.ua и YouTube-канале "Евровидение Украина".

В состав жюри в этом году вошли музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), певица Skylerr и радиоведущая и радиопродюсер Анна Свиридова.

Организаторы отметили, что формат финала был адаптирован с учетом усиленных мер безопасности для участников и команды, работающей над шоу.

К слову, ранее мы рассказывали о том, кто станет ведущими финала Национального отбора на Детское Евровидение-2026.